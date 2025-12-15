Gobierno vasco pide extremar la precaución por el posible cierre del peaje de Biriatou por las protestas de agricultores

Archivo - Tractores cortan una carretera durante una protesta de agricultores, en la frontera entre España y Francia, en Biriatou , en una imagen de archivo de 2024 - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha pedido "extremar la precaución" a los vehículos que circulen en sentido Francia por las protestas convocadas por agricultores franceses ya que no pueden "descartar" el cierre del peaje de Biriatou. A las 9.20 horas de esta mañana, según el departamento de Seguridad, el peaje estaba abierto y no había afecciones en la circulación.

Según ha trasladado el Gobierno vasco, advertido a su vez por las autoridades francesas, "las afecciones de tráfico previstas en las autopistas A-63 y A-64, a la altura de Baiona y Lescar, como consecuencia de las protestas convocadas por agricultores franceses no han mejorado tras 48 horas", lo que podría conllevar el cierre del peaje de Biriatou en sentido Iparralde a lo largo de la mañana "que afectaría a los vehículos pesados".

Por ello, el Gobierno Vasco ha pedido "extremar la precaución" ante la petición de las autoridades francesas de "recomendar a las personas conductoras evitar el peaje de Biriatou en sentido Iparralde en las próximas horas".

Personal de Bidegi y de la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa vigilarán y tomarán medidas de seguridad para minimizar las afecciones a la circulación que puedan producirse, ha detallado, y cualquier información relativa a este hecho podrá consultarse en la página web de Trafikoa, en sus redes sociales, el teléfono 011 (24 horas) o en Paneles de Mensajería Variable (PMV).