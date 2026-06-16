Gobierno Vasco pide "plenas garantías" para los alumnos afectados por las calificaciones en Euskera de la PAU

Un estudiante durante la PAU - Álvaro Ballesteros - Europa Press

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha solicitado a la EHU, como institución que gestiona la operativa del proceso de corrección y revisión, que analice las posibles incidencias por los casos denunciados por alumnos a los que se ha puntuado con 'cero' el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con "plena garantía" para el alumnado, de manera que se garantice que el procedimiento sea "justo y equitativo".

El ejecutivo vasco ha mantenido una reunión con carácter urgente con la EHU para conocer de primera mano la información disponible sobre la situación generada tras las calificaciones recibidas en Euskera por el alumnado en las pruebas de acceso a la universidad.

Fuentes del Departamento vasco de Educación han señalado que la reunión se ha desarrollado en un clima "cordial y de colaboración institucional". En ella, el Gobierno Vasco ha trasladado tanto su propia preocupación como la expresada por el alumnado afectado, sus familias y los centros educativos.

"Euskadi cuenta con un sistema educativo y universitario sólido. Confiamos en las garantías que incorpora el propio sistema. Los procedimientos de revisión forman parte de esas garantías y están precisamente para analizar situaciones como esta cuando surgen dudas legítimas entre el alumnado y las familias, aclararlas y, en su caso, adoptar las medidas que resulten necesarias", han indicado las citadas fuentes.

En cualquier caso, el Gobierno Vasco considera "importante" que esta situación no se utilice para "cuestionar el euskera ni su papel en nuestro sistema educativo".