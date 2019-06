Gobierno Vasco pide "realismo y responsabilidad" a la oposición sobre Presupuestos en la ronda de contactos

Publicado 26/06/2019 10:42:45 CET

Erkoreka denuncia "los acuerdos trabajados y buscados deliberadamente" entre EH Bildu, PP y Podemos para "obstaculizar" la labor del Ejecutivo

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo pedirá "realismo y responsabilidad" a los partidos de la oposición en la ronda de contactos que inicia este miércoles para sondear sus posiciones ante una eventual negociación sobre los Presupuestos para 2020.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que hoy no comienza la negociación presupuestaria, sino una fase preliminar porque las reuniones de este miércoles, con el PP y Elkarrekin Podemos, y el 2 de julio con EH Bildu, tienen como objetivo explicar a los grupos de la oposición "cuál es el contenido de las directrices económico-presupuestarias" que el Ejecutivo aprobó hace dos semanas.

En este sentido, ha recordado que las directrices no contienen cifras, "sino que solo describen un cuadro macroeconómico, dentro del que se van a hacer las apuestas presupuestarias que en números no aflorarán hasta el mes de septiembre u octubre".

Por ello, ha señalado que, en esta primera fase de explicación a los grupos parlamentarios, "no tendría mucho sentido" que hubiera una oposición por su parte. "No hay cifras sobre la mesa, todavía no hay un borrador que pueda ser objeto de negociación. Estamos hablando solo de esa descripción del cuadro macroeconómico, que es básicamente inobjetable", ha apuntado.

Josu Erkoreka ha precisado que solicitarán a los grupos, desde el principio, "realismo y responsabilidad" en todo el proceso. De esta forma, ha insistido en que, "si algún grupo parlamentario se precipita, fijando una oposición en relación con los Presupuestos, cuando todavía estos ni están esbozados, se pondrían en evidencia, porque no ha llegado el momento de pronunciarse en relación a unos Presupuestos que no existen".

El portavoz del Ejecutivo ha reclamado que "sean cautos" y, si quieren anticipar una posición contraria a las cuentas públicas, "por lo menos disimulen".

ACUERDOS EN LA OPOSICIÓN

Al margen de los Presupuestos, ha indicado que constata que en el Parlamento Vasco, semana tras semana, se producen en la oposición "acuerdos trabajados, buscados deliberadamente", no "casuales", además entre partidos "tan antagónicos y tan dados a teatralizar, a escenificar una confrontación y un enfrentamiento prácticamente insuperable como EH Bildu y el PP, pero que, cuando se trata de dificultar la labor del Gobierno, se juntan".

Sobre el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento Vasco respecto al sobrecoste en el servicio de comedores escolares, aprobado este pasado martes con el apoyo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, ha subrayado que "todo esto está gestado, trabajado y pactado". "Es un ejemplo más de lo que está sucediendo en los últimos meses, de ese entendimiento buscado que se produce entre los partidos de la oposición", ha indicado.

También se ha referido a las acusaciones contra la actual consejera de Educación, Cristina Uriarte (PNV), y ha reprochado que "se concentren responsabilidades justo en el momento en el que los responsables" del Departamento empiezan a adoptar medidas para corregir la situación de supuesta concertación entre empresas que supongan un sobrecoste.

"Sin embargo, no se proyecta la exigencia de responsabilidades durante el periodo anterior, que es donde, de manera inercial, sin ninguna revisión ni modificación, se están repitiendo las mismas convocatorias en los mismos términos, facilitando que las empresas puedan actuar de esta manera", ha manifestado.

A su juicio, esta "paradoja solo se entiende desde el capricho de los partidos de la oposición que tenían claro dónde tenían que colocar la responsabilidad".

En este sentido, ha dicho que cada uno de los partidos que integran la oposición "responden ante la sociedad y ante su propia dignidad de lo que hacen". "Si diseñan una estrategia una trayectoria que descansa solo sobre el capricho y la arbitrariedad, hay que explicárselo a la sociedad", ha indicado.

En todo caso, ha insistido en que el Gobierno Vasco seguirá trabajando en el cumplimiento de su programa "haya obstáculos o no en el Parlamento" que espera que "se atenúen". "Pero no podemos descartar la posibilidad de que los partidos de la oposición insistan en esta dinámica actual de pacto tras pacto, semana tras semana", ha dicho.