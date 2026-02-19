Gobierno Vasco pide tener en cuenta el euskera para renovar la residencia de migrantes y lograr "una mejor integración"

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha presentado una enmienda al decreto de Regularización extraordinaria de migrantes para que se tenga en cuenta el euskera a la renovación de su residencia con el objetivo de lograr "una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social".

Así lo ha anunciado la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, donde ha dado a conocer las obras adquiridas en el marco de la iniciativa Colección Compartida, en el Artium, junto a las principales instituciones museísticas de artes plásticas de Euskadi.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha asegurado que le parece "adecuado" que la Generalitat haya presentado una enmienda al proyecto de Real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de migrantes y, de esta forma, "incorporar la lengua como un elemento más de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y como herramienta de una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social".

En este sentido, ha revelado que el Gobierno vasco también ha planteado una enmienda similar. "Esto lo hacemos, primero, porque ponemos en valor la lengua como herramienta para esa cohesión, que ya lo tenemos detectado para ese proyecto o esa estrategia de país que el Gobierno tiene en marcha, que es 'Jauzia gara'", ha indicado.

Por ello, ha explicado que "esta cuestión va a ser integrada como un capítulo específico en el próximo Plan de Migración que el Gobierno va a desarrollar a través del Departamento de Bienestar, pero lógicamente en colaboración con otros departamentos, fundamentalmente Educación y Política Lingüística, y también con otras instituciones y actores del país vinculados a los flujos y a procesos migratorios".

RESPUESTAS ESTRUCTURALES

Por otro lado, también ha considerado que la regularización que se prevé "es excepcional", y al Ejecutivo vasco le preocupa "lo estructural y cotidiano". "En ese sentido, como Gobierno, ya hemos dicho más de una vez que en esa relación bilateral con el Estado, lo que pedimos son respuestas estructurales", ha destacado.

Ibone Bengotxea ha dicho que, por ello, el Ejecutivo de Euskadi "ha trasladado al Gobierno español una propuesta de ampliación de sus capacidades en gestión de las políticas migratorias, dentro de las cuales la cuestión lingüística, por supuesto, está también incorporada".