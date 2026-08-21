El Gobierno Vasco pone en marcha su plan de confort térmico para adaptar los colegios a la nueva realidad climática

Archivo - Interior de las instalaciones de un centro de enseñanza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha puesto en marcha Hezigiro, un plan de confort térmico para los centros educativos públicos que permitirá adaptar progresivamente las infraestructuras escolares a la nueva realidad climática, y mejorar las condiciones de bienestar del alumnado y de los profesionales que desarrollan su actividad en ellas.

El plan se extenderá a toda la red pública educativa de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y se desarrollará de forma progresiva, priorizando las actuaciones en función de las necesidades de cada centro, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Como punto de partida, el Departamento de Educación está llevando a cabo un pilotaje en cuatro centros educativos públicos de Bizkaia que registraron temperaturas elevadas durante el mes de junio: CEIP Bagatza HLHI (Barakaldo), IES Luis Briñas-Santutxu BHI (Bilbao), CPI Pagasarribide IPI (Bilbao) y CEIP Indautxu (Bilbao).

El trabajo ha permitido analizar las características de cada edificio y de su entorno, diagnosticar su vulnerabilidad ante las altas temperaturas y definir las medidas de intervención más adecuadas en cada caso, junto con una estimación de su coste.

A partir de este trabajo, se ha diseñado una ficha de diagnóstico homogénea y reutilizable que podrá emplearse posteriormente para analizar el conjunto de los centros educativos públicos y establecer criterios para planificar las actuaciones en función de las necesidades de cada centro.

El plan contempla medidas que combinan soluciones basadas en la naturaleza con actuaciones sobre los edificios y sus instalaciones. Entre las actuaciones previstas se incluyen la mejora de la ventilación, la creación de nuevos espacios de sombra, la instalación de elementos de protección solar, la renaturalización de patios, actuaciones de rehabilitación energética, la creación de refugios climáticos escolares y, cuando las condiciones técnicas así lo aconsejen, la incorporación de soluciones específicas de climatización.

También se establecerá un protocolo de actuación para cada centro escolar. Se trata de un protocolo de adaptación operativa que adecua la actividad escolar a la realidad climática, la infraestructura del edificio y su entorno específico. El Departamento prestará una atención especial a las primeras etapas educativas, en las que el bienestar de las niñas y niños más pequeños constituye una prioridad.

PRIMERAS ACTUACIONES

En el marco de Hezigiro, el Departamento de Educación está ejecutando actuaciones de mejora del confort térmico en varios centros educativos públicos para dar respuesta a las necesidades más inmediatas de cara al inicio del curso 2026-2027. Entre ellas destaca la instalación de toldos en centros: CEIP Bagatza HLHI (Barakaldo), IES Luis Briñas-Santutxu BHI (Bilbao), CPI Pagasarribide IPI (Bilbao), CEIP Legarda HLHI (Mungia).

Tres de estos centros -Bagatza, Luis Briñas-Santutxu y Pagasarribide- forman parte de los cuatro centros incluidos en el pilotaje. Estas actuaciones constituyen una primera respuesta para mejorar las condiciones de confort en los centros y se complementarán con las intervenciones estructurales que se definirán en el marco de Hezigiro.