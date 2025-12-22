Gobierno vasco, preocupado por los "retrocesos" en traspasos previstos el 29, advierte que no aceptará "gato por liebre"

Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA 22 Dic. (EUROPA PRESS

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha afirmado que tienen una gran preocupación porque, en lugar de "avances" se están dando "retrocesos" para materializar las cinco transferencias previstas de traspasar en la reunión de la Comisión mixta del día 29 de diciembre y ha advertido que no aceptarán "gato por liebre". "Ante un mal traspaso, preferimos que no haya traspaso", ha remarcado.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Ubarretxena se ha referido a las negociaciones con el Gobierno central de cara a cerrar cinco traspasos en la Comisión mixta de Transferencias del día 29 de diciembre, en concreto, los de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.

Ubarretxena ha indicado que tiene una "gran preocupación" porque en los últimos días, en lugar de ver "avances" para la materialización de las cinco transferencias previstas para el día 29, se están dando "retrocesos". "En los últimos días, estamos yendo para atrás. "¿Dónde están las dificultades? aparentemente hay secretarios de Estado que mandan más que los ministros", ha añadido.

En este sentido, ha advertido de que no van a aceptar "mercancía averiada" ni que les den "gato por liebre". Ubarretxena ha manifestado que esta misma tarde tienen una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, y esperan que se pueda "desbloquear" la situación porque "aún hay tiempo".

