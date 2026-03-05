El Gobierno Vasco presenta el 'Plan de la Patata' con amplia participación y respaldo del sector

Amaia Barredo - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha presentado el 'Plan de la Patata' y el 'Plan de I+D+i de la patata' en el marco del 'V Foro AKIS', ante representantes de toda la cadena de valor, dentro de un evento que ha contado con amplia participación y respaldo del sector.

El encuentro, celebrado esta mañana en el Campus de Arkaute (Álava), ha reunido a productores, cooperativas, empresas, personal técnico y agentes institucionales en un formato participativo que ha permitido exponer las líneas estratégicas del plan y recoger propuestas y contrastar prioridades directamente con el sector.

Durante el mismo, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha subrayado que el "compromiso, conocimiento y voluntad de avanzar unidos". "El 'Plan de la Patata' nace con vocación de permanencia y de mejora continua, incorporando la visión de quienes trabajan el cultivo cada día", ha valorado.

La jornada ha abordado los principales retos que afronta la patata de siembra en el Territorio Histórico de Álava, como la reducción de superficie registrada en las últimas décadas, la presión fitosanitaria o la dependencia de semilla base importada, así como las oportunidades existentes para reforzar el posicionamiento del territorio como productor de semilla certificada de calidad.

El plan plantea una estrategia estructurada en torno al impulso del conocimiento, el refuerzo de las inversiones y la activación sectorial, con el objetivo de "incrementar la superficie de patata de siembra, mejorar su rentabilidad y potenciar el desarrollo de variedades propias adaptadas a las condiciones agroclimáticas de Euskadi".

En este ámbito, se ha puesto en valor el papel de Neiker como agente tractor en investigación aplicada y mejora genética, en colaboración con cooperativas y entidades productoras.

La mesa redonda celebrada en el marco del 'V Foro AKIS' ha permitido compartir visiones desde distintos eslabones de la cadena de valor y ha evidenciado la importancia de mantener una coordinación estrecha entre producción, investigación y comercialización. El espacio final de aportaciones ha reforzado el carácter abierto del proceso y la voluntad de seguir incorporando mejoras en el despliegue del plan.

"ESCUCHAR AL SECTOR"

Barredo ha destacado que "el verdadero valor de este foro ha sido escuchar". "El Departamento asume el compromiso de seguir trabajando junto al sector, ajustar las herramientas a la realidad de las explotaciones y consolidar una estrategia que garantice futuro, rentabilidad y estabilidad para la patata de siembra en Araba", ha señalado.

Con esta jornada, el Gobierno Vasco da inicio a una nueva fase de desarrollo del plan, marcada por la colaboración activa con el sector y por una evaluación continua de las medidas para asegurar su eficacia y su impacto en el medio rural.