Gobierno vasco prevé que 2,27 millones de coches atraviesen Euskadi en tránsito internacional, un 6% más que en 2025

Presentación de la operación especial salida-retorno de verano en Euskadi - IREKIA

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco prevé que 2,27 millones de vehículos atraviesen Euskadi en tránsito internacional durante este verano, lo que supone, según las estimaciones que maneja el Ejecutivo Autonómico, un incremento de un 6% en el tráfico internacional sobre 2025, al que se suma una subida de más de un 3,5% en el interno con respecto al año pasado.

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha presentado este jueves en Bilbao las previsiones de movilidad y el dispositivo especial que se pondrá en marcha con motivo de la Operación Especial Salida-Retorno de Verano 2026, que comenzará este viernes 26 de junio a las 15.00 horas.

En la comparecencia se han detallado las principales características del tráfico previsto para los próximos meses estivales. Según han indicado, como viene siendo habitual en las carreteras vascas, durante el verano volverán a coincidir dos flujos de circulación diferenciados cuyos efectos se acumulan.

De este modo, por un lado, se registrará un importante volumen de tráfico internacional vinculado a la Operación Paso del Estrecho (OPE), con miles de vehículos procedentes de diferentes puntos de Europa que atravesarán Euskadi en dirección al sur de España, a Portugal y al norte de África.

Estos desplazamientos se concentrarán especialmente en fechas muy concretas, en la fase de salida, durante el último fin de semana de julio y el primero de agosto; y en la fase de retorno, durante los dos últimos fines de semana de agosto.

Por otro lado, el tráfico interno mantendrá un comportamiento más estable a lo largo de toda la temporada estival, dado que, según han indicado, la ciudadanía vasca distribuye habitualmente sus periodos vacacionales de forma escalonada, lo que genera movimientos de entrada y salida más continuos durante los meses de verano.

Este año 2026, se prevé un incremento en el tráfico internacional de alrededor de un 6% con respecto al año pasado, por lo que se llegará a alcanzar una cifra aproximada de 2.275.000 vehículos que circularán por las carreteras vascas, lo que producirá alrededor de 4.550.000 desplazamientos, frente a los 4.284.000 desplazamientos de 2025.

Las fechas clave del flujo del tráfico internacional son, en Operación Salida (cuando los vehículos transitan desde Europa hacia el sur de España y Portugal), el último fin de semana de julio y el primero de agosto y en Operación Retorno (cuando los vehículos transitan desde el sur de España y Portugal hacia Europa) los dos últimos fines de semana largos de agosto de jueves a domingo, los días más críticos en cuanto a retenciones, han asegurado

En el tráfico interno también se prevé un incremento de más de un 3,5% con respecto al año pasado, por lo que se espera que se superen los 44,1 millones de desplazamientos, frente a los 42,5 millones de 2025.

En el tráfico interno no es fácil determinar el número de vehículos que circulan pero este flujo se caracteriza por los numerosos desplazamientos que realizan los vehículos, principalmente durante los fines de semana, y porque su volumen varía en función de la previsión meteorológica, han indicado.

CINCO PUNTOS CRÍTICOS

Ante estas previsiones, son cinco los puntos críticos a los que se prestará una especial atención durante el periodo vacacional. En lo que respecta al tráfico internacional será la AP-8, en la zona fronteriza de Biriatou, el enlace de la AP-1 con la N-622, sentido Vitoria-Gasteiz, el enlace de la N-622 con la A-1, sentido Burgos y Madrid y el nudo de Armiñon, mientras que en el tráfico interno será la salida por la A-8 dirección Cantabria.

Con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y minimizar los incidentes durante estas fechas, el Gobierno Vasco llevará a cabo, en el caso del tráfico internacional, operativas especiales de señalización, instalando carteles orientativos específicos con fondo amarillo y con indicaciones sobre las vías a seguir para llegar a Portugal y Algeciras. Además se instalará la señalización especial en el nudo de Armiñón y en el enlace de la antigua AP-1 con la A-1, sentido Vitoria-Gasteiz.

En Operación Salida, durante los días más críticos en retenciones, además de las operativas especiales de señalización, en el nudo de Armiñón se habilitará una señalización provisional recomendando el uso de la ruta alternativa por la N-1 que discurre paralela a la A-1, entre La Puebla de Arganzón y el acceso a la AP-1 de Armiñon, en el caso de que se registren retenciones superiores a los 6 kilómetros en la A-1, sentido Burgos/Madrid.

En Operación Retorno, en los dos últimos fines de semana de agosto, se habilitará el dispositivo especial de señalización y con conos y señalización especial, se cederá uno de los tres carriles de la A-1 a los vehículos que se incorporen de forma masiva desde la AP-1.

Según han indicado, el tráfico de tránsito internacional en su ruta de paso por Euskadi suele originar aglomeraciones importantes en las áreas de servicio de las gasolineras y para que los vehículos se repartan entre las diferentes áreas de Servicio, se han colocado carteles informativos de la distancia a la siguiente gasolinera en la ruta de tránsito internacional.

SERVICIO DE GRÚA

Para el tráfico interno, por sexto año consecutivo, se dispondrá de un servicio de grúa concertada entre Cantabria y Bizkaia los días festivos de San Ignacio de Loyola (el 31 de julio), y la Semana Grande de Bilbao en agosto, así como los fines de semana de mayor afluencia de tráfico, a fin de socorrer a los vehículos accidentados o averiados.

Los viernes y sábados esta grúa estará ubicada en la A-8, en Urioste, en la rotonda de acceso a Bomberos, y los domingos en El Haya, en el enlace con Cobarón.

Los mensajes de los paneles informativos informarán puntualmente de las posibles incidencias que se puedan producir y por medio de los diferentes canales de Tráfico y Ertzaintza se difundirá información a sobre las fechas previstas de mayor intensidad de tráfico, tramos de carreteras en obras, incidencias de tráfico activas y restricciones de circulación, así como los consejos de buenas prácticas para la mejor organización de los desplazamientos.

En este sentido el Gobierno Vasco reforzará durante el verano la información de carreteras con los Paneles de Mensaje Variable, la web euskadi.eus, las redes sociales y el teléfono 011, de atención 24 horas, para evitar accidentes.

ACCIDENTALIDAD EN 2025

El año pasado, entre julio y agosto 10 personas perdieron la vida en la red viaria vasca, 5 en Gipuzkoa, 3 en Álava y 2 en Bizkaia, frente a las siete que fallecieron el verano anterior. En total, entre julio y agosto de 2025 se registraron 1.261 accidentes (450 con víctimas), frente a los 1.161 (410 con víctimas) de 2024.

Olabarri ha señalado que "la prudencia, el respeto a las normas de circulación, una conducción atenta y libre de distracciones son fundamentales para que los desplazamientos de este verano se desarrollen sin consecuencias irreparables".

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco mantiene "firme su compromiso" con el objetivo de Visión Cero Víctimas y todas las medidas adoptadas de cara a la Operación Especial Salida-Retorno de Verano 2026 van encaminadas en esa dirección.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de todos, porque la seguridad vial no es una cuestión de suerte, es el resultado de las decisiones que se toman cada día, en cada trayecto y al volante de cada vehículo".

Al salir de viaje, el Gobierno Vasco recomienda asegurar el buen estado del vehículo, evitar la ingesta de alcohol, drogas y comidas copiosas antes de conducir, adecuar la conducción a las circunstancias del tráfico, o evitar conductas de riesgo.