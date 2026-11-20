Gobierno Vasco prevé iniciar en 2029 la construcción de 178 apartamentos dotacionales en Morlans - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha presentado este viernes la propuesta para construir 178 apartamentos dotacionales en el barrio donostiarra de Morlans, con una inversión estimada de 25 millones de euros y el objetivo de iniciar las obras en 2029. La promoción, que se desarrollará sobre 3.451,92 metros cuadrados de suelo dotacional en Morlans Behera, permitirá ampliar la oferta pública de alojamientos asequibles en la capital guipuzcoana.

Itxaso, que ha comparecido junto con el director de Vivienda Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, Pablo García Astrain, ha explicado que el proyecto es fruto del convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián en abril de 2020, en el que el Consistorio seleccionó y puso a disposición del Departamento las parcelas de Morlans, con capacidad edificatoria para 180 apartamentos dotacionales, para que el Ejecutivo autonómico desarrollara la promoción.

Según ha apuntado, "el encargo municipal constituye el punto de partida de una actuación que ahora avanza en su desarrollo arquitectónico y urbanístico". La presentación ha contado también con la presencia de los arquitectos Jaime Gutiérrez Armendariz e Itziar Molinero Miranda, del estudio AMA Architectural Office, responsables del anteproyecto que define la configuración arquitectónica del conjunto.

La iniciativa concreta en 178 apartamentos la previsión inicial de 180, con 132 unidades de una habitación y 46 de dos habitaciones. Todos dispondrán de espacio exterior, mediante balcones, terrazas o patios. "En Morlans queremos convertir suelo público en 178 apartamentos dotacionales y hacerlo con una arquitectura de calidad, que aproveche bien el espacio y se integre en el barrio", ha apuntado.

El consejero y el director de Vivienda, Suelo y Arquitectura han mantenido esta misma semana un encuentro con la asociación vecinal de Morlans para dar a conocer el proyecto y trasladarles los detalles de la propuesta.

ARQUITECTURA ADAPTADA AL ENTORNO

El conjunto se organiza en tres bloques de alturas escalonadas, uno de ellos dividido en dos volúmenes, con el objetivo de adaptarse a la topografía y favorecer una "transición progresiva" desde la avenida de Morlans. La propuesta combina diferentes alturas -de planta baja y siete alturas hasta planta baja y once- para optimizar la ocupación del suelo y la integración de la edificación.

La disposición de los apartamentos busca aprovechar la orientación solar, la iluminación natural y la ventilación, favoreciendo el confort interior y reduciendo la necesidad de climatización. El diseño incorpora espacios exteriores vinculados a las viviendas y plantea una configuración permeable, con espacios intermedios y conexiones entre los diferentes volúmenes.

El anteproyecto contempla, además, un sistema constructivo industrializado mediante elementos prefabricados de hormigón y soluciones de construcción en seco, que permitirán simplificar los procesos de montaje, mejorar el control de costes y facilitar la ejecución por fases.

El desnivel de la parcela permite integrar el acceso rodado al aparcamiento desde su extremo oriental. La actuación prevé 70 plazas de aparcamiento para vehículos y 267 plazas para bicicletas, así como alrededor de 800 metros cuadrados destinados a equipamiento público.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana ha remitido este viernes al Ayuntamiento de San Sebastián el Estudio de Detalle, redactado por el arquitecto Blas Urbizu y coordinado con la propuesta arquitectónica de AMA.

La actuación forma parte del convenio suscrito con el Consistorio donostiarra en abril de 2020, que incluye también los 83 apartamentos dotacionales de Riberas de Loiola. Los acuerdos de cesión y aceptación de los terrenos ya han sido aprobados por la Junta de Gobierno Local y el Consejo de Gobierno. La efectividad de la cesión de las parcelas de Morlans está condicionada a la aprobación del instrumento urbanístico, sin necesidad de volver a adoptar aquellos acuerdos.

Asimismo, la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo permite encauzar esta actuación mediante un Estudio de Detalle, en lugar de un Plan Especial. El Departamento estima que esta tramitación podría completarse en aproximadamente un año, frente a los cerca de tres que requirió el planeamiento de Riberas de Loiola.

El calendario de la actuación contempla tramitar el Estudio de Detalle durante 2027 y licitar conjuntamente el proyecto y la obra en 2028. Esta fórmula permitiría situar la ejecución en el periodo 2029-2030, frente al horizonte 2031-2033 estimado para una contratación separada del proyecto y de las obras.

El inicio de la construcción en 2029 se plantea, por tanto, como un objetivo de planificación sujeto a la aprobación urbanística, la cesión efectiva del suelo y la viabilidad de la contratación conjunta. El número y las características definitivas de los apartamentos se concretarán durante el desarrollo del proyecto, a partir de los 178 previstos en el anteproyecto presentado este viernes.