Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, propondrá al Gobierno español revisar las distorsiones que encarecen la factura energética y que limitan la competitividad de la industria mediante medidas regulatorias "claramente favorables hacia los sectores industriales electrointensivos".

También ha abogado por acelerar inversiones en infraestructuras y en tecnología energética para reducir los costes eléctricos que pueden llegar a ser, para la industria vasca, un 165% más caros que en Francia y un 35% más que Alemania.

Jauregi ha hecho estas consideraciones en el tercer encuentro del Foro Gran Vía, espacio de diálogo impulsado por la Fundación Bancaria BBK para reflexionar sobre los grandes retos de Bizkaia y Euskadi, que ha reunido a responsables empresariales, institucionales, políticos y sociales del País.

En su intervención, el consejero ha asegurado que el objetivo como Gobierno Vasco es que "el precio final de la electricidad abonada por la industria sea tan competitivo como el del resto de Europa", todo ello "sin poner en riesgo la transición energética, ni las inversiones en la red eléctrica", ya que, en su opinión "son imprescindibles para la electrificación y la descarbonización industrial".

Tras asegurar que el diferencial entre los precios de la electricidad frente a países como Francia o Alemania "impacta de manera clara a la competitividad" del sector electro intensivo vasco, donde la factura eléctrica puede suponer hasta el 50% de los costes de producción, el consejero ha subrayado que "cualquier variación tiene un impacto terrible en la competitividad" de la industria de Euskadi. "Debemos cambiar esta realidad", ha subrayado.

Jauregi ha explicado que, a pesar de que en la Península Ibérica se genera "una de las energías eléctricas más baratas de Europa" gracias a los recursos renovables abundantes, el precio final que paga la industria vasca es "mucho más alto, en comparación con otros países europeos", debido a "elementos ajenos al coste de generación como impuestos, peajes o el menor uso de exenciones".

Ante esta situación, el consejero vasco ha ofrecido la colaboración del Gobierno Vasco al español para aplicar las medidas que fomenten la competitividad de la industria, "y que ya existen en otros países de Europa", que requerirán de una coordinación interministerial entre los Ministerios de Hacienda, Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Industria y Economía. "Es cuestión de ponernos todos a trabajar en ello desde la colaboración. Este es el llamamiento que hacemos al Gobierno español", ha precisado.

Jauregi ha incidido en que "hoy día, la industria vasca paga el precio de la energía más cara frente a otros países europeos con los que debe competir", lo que genera "una clara desventaja y una pérdida real de competitividad".

Por este motivo, ha reiterado su llamamiento al Gobierno central para que "active una política energética en favor de la industria", al igual que se aplica en otros países de Europa, y "para que se eliminen estas distorsiones que merman su competitividad". "Hay que simplificar la factura y reducir el coste, ha reclamado.

Sin embargo, ha puntualizado, hay que acometer todo ello "sin poner en riesgo la transición energética, ni las inversiones en la red eléctrica", ya que son "imprescindibles para la electrificación y la descarbonización industrial".

"Para que nuestra industria electrointensiva -- metalurgia, el aluminio, sectores químicos, papeleros, del vidrio, o automoción -- gane en competitividad, la palanca más efectiva que podemos activar en el Estado es la equiparación del coste eléctrico final con nuestros principales competidores europeos en Francia y Alemania", ha reseñado.

El consejero ha aclarado que la industria vasca paga una factura eléctrica más elevada que sus competidores europeos "no por el coste de la energía en sí, sino por la acumulación de múltiples recargos ajenos al suministro eléctrico y que, en nada, están alineados con una política industrial de futuro y largo plazo".

En este sentido, se ha referido a los costes regulados, cargas fiscales, como el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aportaciones obligatorias a fondos - como el de Eficiencia Energética -, y costes del sistema "que podrían cubrirse mediante los Presupuestos Generales del Estado".

En línea con este argumento, Jauregi ha señalado que el Estado "debe aprovechar plenamente las herramientas que la Unión Europea pone a su disposición para proteger a esta industria, como hacen otros países europeos como Francia y Alemania".

Por este motivo, el consejero ha requerido al Gobierno español a que "active una política energética que se homologue con la que se aplica en los estados que compiten con nuestra industria, para reducir esa desventaja competitiva".

MEDIDAS PARA HOMOLOGAR

En concreto, el consejero de Industria del Gobierno Vasco ha propuesto varias medidas para simplificar la factura y reducir el coste final a que debe hacer frente la industria en el Estado.

Por un lado, medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. "Solicitamos que este impuesto que grava el valor de la energía eléctrica se modifique al valor a 0%", ha apuntado.

Además, ha propuesto la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80% para los consumidores electro intensivos y que se incluya en la metodología de peajes eléctricos que este año debe publicar la CNMC.

Por último, ha reclamado medidas regulatorias como la maximización de las ayudas por los costes indirectos del CO2, en las que se podría destinar hasta un 25% de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por estas emisiones, ligadas al consumo de electricidad.

"Con estas medidas, perfectamente legales y ya aplicadas en otros países de Europa, se podría reducir la factura eléctrica de los grandes consumidores casi a la mitad. Estamos escuchando de manera activa a nuestra industria en las diferentes Mesas Sectoriales y actuamos en consecuencia", ha recalcado Jauregi.

COLABORACIÓN

Jauregi ha aclarado que la aplicación de estas medidas requiere una coordinación interministerial, con una colaboración muy estrecha del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y la participación adicional de los ministerios de Industria y también de Economía.

El consejero ha cerrado su intervención recordando que, desde el Gobierno Vasco, se sigue "acompañando a la industria en su proceso de transición energética y aumento de competitividad" y se está "atento a sus necesidades y a lo que ocurre en el contexto internacional".

"Reivindicamos una energía competitiva en coste y en igualdad de condiciones porque conseguir más industria, mejor industria y menos emisiones en Euskadi, sólo será posible si garantizamos un marco energético", ha concluido.