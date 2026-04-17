Gobierno vasco publica una guía sencilla sobre el proceso de regularización y ofrece charlas en las capitales vascas

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). I - Isa Saiz - Europa Press

BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco ha publicado una guía sencilla sobre el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular y ha programado una serie de charlas informativas, tanto para profesionales de las administraciones públicas como para la ciudadanía.

Según ha indicado el Gobierno vasco en un comunicado, las sesiones para profesionales tendrán lugar el 24 de abril en Vitoria-Gasteiz, el 6 de mayo en San Sebastián y el 7 de mayo en Bilbao, mientras que las dirigidas a la ciudadanía se celebrarán el 24 de abril en Vitoria-Gasteiz, el 28 de abril en San Sebastián y el 30 de abril en Bilbao.

Además, el próximo 23 de abril se celebrará en Lakua una sesión informativa dirigida a todas las personas integrantes del Foro Vasco de Migración y Asilo, una convocatoria que se ofrecerá también a todos los departamentos del Gobierno Vasco.

La guía, que puede consultarse en la web euskadi.eus, se ha publicado a menos de 48 horas desde la publicación en el BOE del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La guía ofrece en euskera y castellano información práctica sobre qué es la regularización extraordinaria, quién puede acogerse a este procedimiento, cuáles son los requisitos generales y qué pasos deben seguir las personas interesadas para iniciar la tramitación. Está prevista su traducción al inglés, francés y árabe, con el fin de llegar al mayor número posible de personas potencialmente beneficiarias del procedimiento.

"El objetivo es facilitar una información comprensible, útil y accesible a las personas migrantes que viven en Euskadi, así como a las entidades, asociaciones y profesionales que las acompañan", han explicado, para añadir que el Ejecutivo vasco "refuerza su compromiso con una respuesta rápida, útil y coordinada ante un proceso de especial relevancia social, jurídica y humana".