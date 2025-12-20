El Gobierno Vasco reafirma en Laukiz (Bizkaia) su compromiso con las eskola txikiak

Celebración del 100 aniversario de la Eskola Txikia de Laukiz (Beheko Eskola) - IREKIA

BILBAO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha participado este sábado en la jornada final de las celebraciones del 100 aniversario de la Eskola Txikia de Laukiz (Beheko Eskola), organizada por el Ayuntamiento de Laukiz, que ha reunido a la comunidad educativa, representantes institucionales y vecinos del municipio para poner en valor la trayectoria histórica y social de la escuela.

En el acto han participado, además de la consejera, el alcalde de Laukiz, Gorka Elgezabal; la directora de la Beheko Eskola, Miren Karmele Hurtado de Saratxo; y el director general de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia, Isaac Amezaga.

Durante la jornada, la consejera de Educación, junto con el alcalde de Laukiz, ha descubierto el cartel cerámico 'Auzo Eskola 73 Mentxaketa', basado en el diseño original de 1925 y creado con el objetivo de recuperar la memoria histórica del centro.

Asimismo, se ha realizado un balance de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses en el marco del centenario y se ha proyectado un vídeo conmemorativo sobre la trayectoria de la escuela y su impacto en la comunidad. La jornada ha finalizado con una comida popular que ha permitido compartir esta celebración entre distintas generaciones de vecinas y vecinos que han pasado por las aulas de la escuela.

Durante su intervención, Pedrosa ha destacado que "en estos cien años han crecido aquí generaciones de niños y niñas; muchas familias han confiado en esta escuela, y muchas historias han empezado entre estas paredes".

Tras subrayar el valor de Laukizko Eskola como ejemplo de escuela pública "cercana, enraizada en su entorno y centrada en las personas", ha puesto en valor el modelo de las eskola txikiak, afirmando que "son un modelo con valores muy claros: cercanía, comunidad y equidad".

En ese marco, ha defendido el papel de las eskola txikiak como una prioridad del Gobierno Vasco, destacando su contribución a la "cohesión social y territorial, al arraigo al entorno y a la identidad local, a la igualdad de oportunidades desde la escuela pública, así como su papel en el impulso del euskera como lengua de aprendizaje y de convivencia".

Según ha remarcado, "la educación es una de las fuerzas más poderosas para cambiar vidas, abrir caminos y ofrecer oportunidades", y ha asegurado que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Educación, seguirá acompañando a Laukizko Eskola y al conjunto de las eskola txikiak, reforzando sus proyectos para seguir ofreciendo una educación "humana y de calidad".

Begoña Pedrosa ha concluido señalando que "lo importante es que esta escuela siga siendo un lugar donde empiezan historias y se impulsan vidas", y ha subrayado el papel de la comunidad educativa y del municipio, poniendo en valor el "compromiso colectivo de familias, profesorado y pueblo, que ha permitido que Laukizko Eskola siga siendo, cien años después, una escuela viva y arraigada en su entorno".