Archivo - Aterriza el primer avión de la nueva línea directa entre el Aeropuerto de Bilbao y Nueva York/Newark - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco realizará un plan estratégico para profundizar en la especialización de los tres aeropuertos vascos y, en la reunión del órgano bilateral aeroportuario celebrada este lunes, ha propuesto la constitución de un grupo de trabajo con los distintos niveles institucionales y los agentes económicos para analizar e impulsar la conectividad aérea de Euskadi, según ha informado el Departamento de Movilidad Sostenible.

El órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado, constituido el pasado mes de mayo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, se ha reunido este lunes por la tarde en un nuevo encuentro de trabajo. En la reunión, el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han avanzado en líneas de trabajo vinculadas a la estrategia aeroportuaria a largo plazo y a la futura creación de un grupo de trabajo para seguir profundizando en la oferta de movilidad aérea para Euskadi en su conjunto.

En el encuentro, el Gobierno Vasco ha informado de su intención de contratar la asistencia técnica para la creación de un plan estratégico para poder realizar un diagnóstico detallado sobre la situación aeroportuaria vasca y sus perspectivas para los próximos años, en el contexto de cambios que vivirá Euskadi en un futuro a medio plazo con un horizonte de llegada del tren de alta velocidad y de impulso de la movilidad sostenible, entre otros elementos.

Con el objetivo de fomentar la especialización en la que ya trabajan los tres aeródromos vascos, este trabajo, en cuya contratación y desarrollo avanzará el Gobierno Vasco en los próximos meses, el análisis prevé recoger acciones concretas que se puedan implementar en las infraestructuras aeroportuarias de Euskadi.

Por otro lado, el Ministerio ha detallado al Gobierno Vasco los aspectos relacionados con los tres aeropuertos vascos del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) aprobado por el Consejo de Ministros en el pasado mes de septiembre.

Asimismo, tras las conversaciones mantenidas en los primeros encuentros, el órgano ha planteado la posibilidad de constituir un foro de trabajo en el que poder planificar y abordar las actuaciones de promoción de los tres aeropuertos vascos, con la participación de diferentes niveles institucionales y del tejido económico. En la actualidad, existe un grupo de trabajo similar, a nivel estatal, en Galicia.

Por último, en el encuentro, el Ejecutivo vasco ha trasladado al Ministerio la resolución, respaldada por una amplia mayoría del Parlamento vasco en su pleno ordinario del pasado jueves, a favor de un cambio en la denominación del aeropuerto de Loiu, por la de Lehendakari Agirre.