Gobierno vasco reclama a Óscar López adecuar la tasa de reposición y agilizar las OPES para bajar la interinidad

Reunión de la conser de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno , Maria Ubarretxena, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en Madrid - IREKIA

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha reclamado este jueves al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, con el que ha mantenido un encuentro, adecuar la tasa de reposición y falicitar la agilización de las OPEs para poder reducir la interinidad, según han informado fuentes del Departamento.

Ubarretxena ha mantenido en Madrid una reunión de trabajo con López y con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

El encuentro se enmarca en la relación bilateral entre Euskadi y el Estado y ha servido para trasladar al Ministerio distintas cuestiones en materias de interés común del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En el ámbito del empleo público, la consejera ha trasladado la conveniencia de establecer un canal bilateral específico para abordar cuestiones concretas como las negociaciones relativas a la jornada laboral o las novedades normativas en materia de jubilación parcial y contratos de relevo del personal laboral.

La consejera ha trasladado que los cambios introducidos por el ministerior se había "dificultado mucho" acogerse al retiro parcial, aunque parece que "se abre un hilo de esperanza" y habrá modificaciones.

Igualmente, Ubarretxena ha expuesto la evolución de la tasa de interinidad en la Administración General de Euskadi, que tras los procesos de estabilización ha pasado de niveles cercanos al 50% a situarse en torno al 14%, con el "compromiso de seguir reduciéndola hasta aproximarse al 8% al final de la legislatura".

Para avanzar en este objetivo, Euskadi ha trasladado la necesidad de adecuar o sustituir el modelo actual, en particular en lo relativo a la tasa de reposición, ya que es "un impedimento", de cara a facilitar "una planificación de efectivos más ajustada a las necesidades reales de la administración".

Del mismo modo, ha reclamado cambios puntuales en la normativa, dada la "conveniencia" de agilizar los procesos selectivos mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos. "Ha habido sintonía y se han comprometido a darle una vuelta y mirar cómo se puede hacer, a estudiar estos dos temas", se ha señalado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En materia de transformación digital, la consejera ha detallado el recorrido de Euskadi a través de Izenpe, que ha permitido que más del 60% de la población vasca disponga ya de sistemas de identificación digital. A partir de esta base, ha subrayado la voluntad de Euskadi de seguir avanzando en línea con el nuevo marco europeo Reglamento eIDAS .

Según han explicado desde el Departamento de Ubarretxena, Euskadi ha puesto sobre la mesa su interés por desplegar en su ámbito el futuro sistema europeo de identidad digital, con el objetivo de consolidar un modelo que "refuerce el control de la ciudadanía sobre sus propios datos".

La consejera ha solicitado que Izenpe, que es un emisor de "identidad digital muy reconocido y con más de un millón de usuarios, pueda ser una entidad reconocida, de cara a "emitir la identidad digital y que Euskadi pueda tener su propio wallet digital".

Las mismas fuentes han añadido que este planteamiento permitiría que cada ciudadano y ciudadana disponga, de forma segura, de su identidad y de otros acreditativos oficiales en la cartera digital de su dispositivo móvil, "favoreciendo una gestión más ágil, accesible y centrada en la persona".

Por último, desde el Departamento de Ubarretxena se ha señalado que la reunión se ha desarrollado en un ambiente cordial y de colaboración institucional" y abre el camino a "seguir profundizando en el trabajo conjunto entre ambas administraciones en los ámbitos abordados y en otros que puedan incorporarse a la agenda".