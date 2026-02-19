Amaia Barredo. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco reforzará la seguridad y vigilancia en los puertos de San Sebastián, Hondarribia y Getaria con un nuevo servicio unificado hasta 2028 con el objetivo de "reforzar la protección de estas infraestructuras estratégicas y garantizar la seguridad de las personas que trabajan y transitan en ellas".

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha explicado, en un comunicado, que este servicio "dará cobertura a la vigilancia de las dependencias portuarias, incluyendo las zonas terrestres, la lámina de agua y los edificios asociados, mediante tareas de control de accesos, rondas de vigilancia, supervisión de sistemas de seguridad y coordinación ante incidencias o emergencias".

El contrato, cuyo inicio está previsto para noviembre de este año, tendrá una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga, y contará con un presupuesto base de licitación de 1.279.375 euros (IVA excluido), distribuido entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028.

Barredo ha señalado que "la decisión de unificar en un único contrato la seguridad de los tres puertos responde a criterios de eficacia y operatividad". Además, ha defendido que "este modelo permitirá una mejor organización de los recursos humanos, una respuesta más rápida ante situaciones excepcionales como temporales marítimo-costeros o incidencias de seguridad y una coordinación más sencilla entre los equipos responsables del servicio".

A ello, ha añadido que "el nuevo contrato contribuirá a dar estabilidad a un sector que presenta dificultades estructurales, como la escasez de personal cualificado y la complejidad de los turnos de vigilancia continuada, al tiempo que garantizará la continuidad laboral del personal que actualmente presta estos servicios mediante la subrogación prevista en la normativa aplicable".

La consejera se ha mostrado convencida de que este servicio "permitirá reforzar la seguridad en nuestros puertos y proteger una actividad esencial para muchas localidades costeras". "Con ello mejoramos la tranquilidad de quienes trabajan en el sector pesquero y de quienes utilizan estos espacios, al tiempo que garantizamos que las infraestructuras portuarias sigan siendo entornos seguros y bien gestionados para toda la ciudadanía", ha incidido.