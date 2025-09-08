Gobierno Vasco responde a Otxandiano que "la violencia no se puede denunciar con violencia"

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Ubarretxena no valora la medidas de Sánchez contra Israel hasta "analizarlas bien" y conocer "cómo y cuando se van aplicar"

BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha respondido este lunes al portavoz del grupo parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, que el Ejecutivo autonómico condena "la masacre" que Israel está realizando en Gaza, pero que "la violencia no se puede denunciar con violencia".

Ubarretxena se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las declaraciones realizadas por Otxandiano en las que aplaudía que las protestas contra Israel obligaran a suspender el final de la etapa Bilbao-Bilbao de La Vuelta y preguntó al lehendakari "qué es lo que ha propuesto para denunciar el genocidio" más allá de una declaración institucional.

Así, la portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que lo que Israel está haciendo en Gaza es "una masacre" y que en el Ejecutivo "lo denunciamos y lo hemos denunciado", porque, según ha dicho, "cómo vamos a estar a favor de un ngenocidio".

"Dicho esto, creemos que hay maneras y maneras de protestar, y que la violencia no se puede denunciar con violencia, porque lo que se puso de manifiesto es el uso de la violencia. Por supuesto que se puede protestar, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y estoy de acuerdo con el lehendakari", ha señalado.

MEDIDAS SÁNCHEZ

Asimismo, la portavoz del Gobierno Vasco se ha referido a las medidas contra Israel aunciadas este mismo lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el genocidio, y ha dicho que prefiere no hacer ninguna valoración hasta "analizar bien" las medidas y conocer "cómo y cuando se van aplicar".

Ubarretxena ha señalado que ha acogido con "sorpresa" el anuncio de las medidas y que se ha enterado tras oírlas en la radio, por lo que ha explicado que el Gobierno Vasco necesitará tiempo para "saber en qué consisten y qué recorrido va a hacer para ponerlas en marcha".

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que Sánchez "hace muchas veces anuncios así y luego hay que bajar al papel y a la letra para, si de verdad hay que poner en marcha esas medidas y adoptar acciones legales, saber cual es el recorrido".

"Por lo tanto, antes de realizar valoración alguna, es importante analizar bien estas medidas para conocer cómo y cuando se van a poner en marcha y con qué garantías", ha concluido.