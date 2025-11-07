El Gobierno Vasco se reunirá con Euskaltel para "conocer su compromiso e implicación con Euskadi"

VITORIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha señalado que el Gobierno Vasco se reunirá en los próximos días con la empresa Euskaltel para "conocer de primera mano cuál es su compromiso e implicación con Euskadi y las garantías de seguimiento que ofrecen".

D'Anjou ha pedido esperar a tener toda la información para realizar "una valoración detallada", a preguntas de EH Bildu relativas a "dejar Euskaltel en manos de la compañía francesa Orange" en el pleno de control del Parlamento Vasco.

El consejero ha asegurado "seguir con atención la situación" de Euskaltel y ha argumentado que la compañía de telefonía "quedó expuesta a la entrada de fondos internacionales y sin un compromiso de arraigo", a raíz de la crisis financiera global iniciada en 2008 y las directrices de obligado cumplimiento del Banco Central Europeo que marcaron que "las entidades financieras se centraran en su negocio principal y redujeran su participación empresarial o industrial".

"Es lo que tuvieron que hacer y como país nos vimos forzados a realizar un proceso de desinversión que tuvo consecuencias claras. Euskaltel quedó expuesta a la entrada de fondos internacionales y sin un compromiso de arraigo. Se perdió el control efectivo de un proyecto de país que había sido referente de desarrollo tecnológico en Euskadi", ha manifestado.

Una situación, que ha señalado "no deseábamos, pero que se tuvo que hacer", para recriminar que EH Bildu "quiera ahora emplearlo como arma política".

Tras señalar que "la normativa europea ha cambiado", ha enumerado varios acuerdos de colaboración público-privada, para "asegurar la permanencia de empresas con arraigo en el territorio", como Talgo y la Alianza Financiera Vasca, entre otros ejemplos.

"Queremos que las empresas estratégicas sigan ligadas a este país y que las que en su día pasaron a manos de los fondos puedan volver a arraigarse aquí. Estamos con varios agentes financieros de gran valor que demuestran que en Euskadi tenemos la capacidad y compromiso para mantener el control y el desarrollo de nuestras empresas desde aquí, con visión de futuro y con vocación de permanencia", ha señalado el consejero.

"DISCURSO DEL ARRAIGO"

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha dicho "alegrarse" de que el Gobierno Vasco "esté encima de la cuestión", pero ha cuestionado "el discurso del arraigo" del PNV, teniendo en cuenta "las decisiones que tomaron" sobre Euskaltel.

Así, ha relatado que, en 1995, "se creó Euskaltel por iniciativa del Gobierno Vasco y con el impulso de las tres cajas vascas, con carácter de país, para hacer frente al monopolio de Telefónica y, muy pronto, consiguió el liderazgo en las telecomunicaciones de nuestro país".

Después de señalar que, en la década de 2010, se extendió la fibra óptica, ha indicado que en 2012, "en el contexto de la crisis financiera y ante la situación de las cajas", el Parlamento Vasco aprobó, "con solo dos votos en contra, la venta de esa fibra óptica a cambio de unas pocas acciones y, como consecuencia, el Gobierno Vasco perdió la capacidad de influencia en Euskaltel".

Goikoetxea ha proseguido diciendo que en 2015 "se aprobó la venta de esa fibra óptica a cambio de unas pocas acciones y "en ese salto a la bolsa, el activo principal que ofrecía Euskaltel era esa propia fibra". "En el 2019, el Fondo Zegona asume el control de la compañía, superando el número de acciones de Kutxabank y estos fondos se los vendió a MásMóvil, y recientemente hemos sabido que la Orange francesa va a controlar el 100% de Euskaltel", ha finalizado.