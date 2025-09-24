Gobierno Vasco y sector alimentario potenciarán la calidad y los nuevos formatos para mitigar el impacto arancelario

Barredo ha participado en la segunda reunión del Grupo para la Defensa de la Industria Alimentaria - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y agentes de la industrial alimentaria han acordado potenciar los productos de valor añadido, las denominaciones de origen y los nuevos formatos para tratar de mitigar el impacto de los nuevos aranceles establecidos por EEUU.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y agentes del sector han celebrado este miércoles la segunda reunión del Grupo para la Defensa de la Industria Alimentaria de Euskadi, con el fin de hacer un seguimiento de la situación económica que atraviesa el sector y continuar implementando medidas para hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En el encuentro, presidido por la consejera Amaia Barredo, han participado, entre otros, representantes del clúster alimentación, bodegas y consejos reguladores, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La reunión ha servido para seguir avanzando en el diagnóstico de la situación y para evaluar el impacto que han tenido las medidas acordadas hasta el momento.

El departamento ha cifrado en unos diez millones el impacto previsto en el sector agroalimentario debido a los aranceles de Estados Unidos. Este impacto afectará a todos los productos, pero especialmente al vino, las conservas de pescado, el queso y la sidra, con una especial incidencia en el subsector del vino.

En el caso de los vinos, las exportaciones en 2024 fueron de 35,5 millones de euros. Las conservas de pescado alcanzaron la cifra de 4,6 millones de euros. Por su parte, el queso supuso 600.000 euros en exportaciones y la sidra, 234.000 euros.

Por su parte, los agentes del sector han compartido en el encuentro su visión sobre la situación actual y los impactos que prevén que la inestabilidad económica pueda acarrear en su actividad económica. Además, han planteado sus preocupaciones, necesidades y las propuestas del sector para acordar nuevas medidas con el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

NUEVAS MEDIDAS

En el encuentro se han analizado nuevas medidas para los productos afectados por los aranceles, que en el caso del vino pasarían por reforzar las gamas de mayor valor con denominación de origen, puesto que sus consumidores son menos sensibles al precio; concentrar esfuerzos en estados clave como California o Nueva York; y lanzar campañas de origen que refuercen la identidad de Euskadi como territorio de vinos.

En el ámbito de las conservas de pescado, se tratará de reforzar el perfil de diferenciación, así como apostar por canales especializados, subrayar certificaciones de calidad y sostenibilidad, y destacar los métodos tradicionales de elaboración.

En el caso del queso, se apostará por productos de alto valor añadido, por "reforzar la narrativa de origen y autenticidad" y por y concentrarse en "nichos gourmet". A su vez, se potenciarán canales especializados y formatos versátiles para la sidra.

Estas medidas se sumarán a las ya adoptadas hasta ahora, como el refuerzo de nuevos mercados internacionales mediante misiones en países como México o Japón y la inversión de diez millones de euros en EDA Drinks and Wine como apuesta por un mayor posicionamiento global.

También se persigue potenciar el mercado local y estatal con iniciativas como Gure Ardoak, acciones específicas en 'retail', reforzar las acciones con el canal HORECA o la sensibilización del consumidor vasco.

Asimismo, el departamento ha aportado ayudas para la cadena agroalimentaria, forestal y pesquera por una cuantía total de 150 millones de euros; subvenciones a instrumentos financieros por valor de 450 millones de euros para dar liquidez a las empresas, y cinco millones en ayudas extraordinarias para afrontar crisis coyunturales, así como el refuerzo de la promoción local, estatal e internacional con dos millones de euros extraordinarios que se suman al programa anual de promoción agroalimentaria desarrollado por la fundación Hazi.