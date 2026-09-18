El Gobierno Vasco selecciona cuatro fondos de inversión para impulsar la escalabilidad empresarial con hasta 60 millones

El Ejecutivo ha resuelto la primera convocatoria del Programa de Inversión en Escalabilidad - IREKIA

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha seleccionado cuatro fondos de inversión para impulsar la escalabilidad empresarial con hasta 60 millones de euros, una medida a través de la que prevé reforzar el crecimiento, la consolidación y el arraigo empresarial en Euskadi.

El Ejecutivo autonómico, a través de su sociedad pública Indartuz Kapitala del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha resuelto la primera convocatoria del Programa de Inversión en Escalabilidad, una iniciativa destinada a reforzar el crecimiento, la consolidación y el arraigo empresarial en Euskadi.

Tras el proceso de evaluación técnica y la decisión del Consejo de Administración del IVF, se han seleccionado cuatro fondos de inversión que movilizarán "un volumen relevante" de capital público y privado para acompañar a 'startups' y pymes vascas en sus procesos de crecimiento y expansión, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En concreto, Indartuz prevé comprometer hasta 60 millones de euros en esta primera fase, una cifra que se canalizará a través de cuatro instrumentos: Gálate Deeptech I, Talde Capital Crecimiento III, y Stellum Food&;Tech II y Easo Ventures III.

El programa supone un cambio relevante en la política financiera pública, al introducir por primera vez un modelo sistemático de inversión indirecta a través de gestoras privadas seleccionadas en concurrencia competitiva. El principal objetivo es multiplicar el impacto del capital público, atraer inversión privada y dinamizar el ecosistema financiero e industrial vasco.

"ALTO INTERÉS"

La convocatoria ha suscitado un "alto interés". Finalmente, cuatro gestoras han sido seleccionadas "por su mejor encaje" con los criterios de evaluación del programa, entre ellos la capacidad de creación de valor, la experiencia del equipo gestor y su vinculación con el tejido económico de Euskadi.

Los vehículos elegidos cubren distintas fases y necesidades empresariales, desde el capital tecnológico en fases tempranas hasta el acompañamiento en procesos de consolidación y expansión.

Gálate Deeptech I, impulsado por Talde junto a Tecnalia, se centrará en el desarrollo de startups de base tecnológica avanzada vinculadas a la transferencia de conocimiento. Easo Ventures III se enfocará igualmente en 'startups' tecnológicas en fases iniciales y de crecimiento, contribuyendo a la generación de nuevas cadenas de valor en el ecosistema empresarial vasco.

Por su parte, Talde Capital Crecimiento III continuará la trayectoria de inversión en pymes industriales con potencial de expansión, apoyando procesos de internacionalización, innovación y crecimiento. En el ámbito sectorial, Stellum Food& Tech II abordará el escalado de empresas del sector agroalimentario, considerado estratégico en Euskadi, mediante operaciones de crecimiento y consolidación.

La convocatoria resuelta se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno Vasco para impulsar el escalado de las empresas del territorio. En este sentido, la segunda convocatoria del Programa de Inversión en Escalabilidad permanece abierto a nuevas candidatas, con plazo de admisión hasta el 31 de octubre.

Junto al Programa de Inversión en Escalabilidad, el Ejecutivo ha desplegado otros instrumentos financieros complementarios, como los fondos Ezten II y Hazten Scale Up -gestionados desde Gestión de Capital Riesgo de Euskadi-, con una dotación conjunta cercana a los 100 millones de euros.

Ambos fondos actuarán de forma complementaria al programa y podrán coinvertir conjuntamente en empresas con potencial de crecimiento, maximizando el impacto de los recursos públicos destinados al escalado empresarial.

Estos vehículos combinan inversión directa e indirecta para cubrir las distintas etapas de crecimiento empresarial, desde el impulso a 'startups' hasta el acompañamiento a empresas en fases más avanzadas de consolidación. En conjunto, configuran una arquitectura financiera orientada a facilitar que las empresas vascas ganen tamaño, competitividad y capacidad internacional.

ARRAIGO

Uno de los rasgos diferenciales del programa es su orientación al arraigo empresarial. Los fondos seleccionados deberán invertir en empresas de interés vasco al menos el doble del importe aportado por Indartuz, garantizando así que el capital público tenga un impacto directo en la economía local.

Además, las gestoras deberán establecer y reforzar su presencia y equipos locales en Euskadi, impulsando la capacidad de generación de oportunidades de inversión y el seguimiento de las participadas. Este enfoque se completa con exigencias de medición de impacto económico, social y ambiental, incluyendo indicadores de empleo, crecimiento empresarial, internacionalización o transición ecológica.

El Programa de Inversión en Escalabilidad forma parte del Plan Euskadi Eraldatuz 2030, la hoja de ruta del Gobierno Vasco para movilizar inversión pública y privada en proyectos transformacionales. En este marco, se prevé destinar recursos públicos a iniciativas vinculadas al escalado empresarial, combinando instrumentos de inversión indirecta, como el ahora resuelto, con futuros mecanismos de inversión directa.

Esta actuación se integra en una estrategia más amplia para fortalecer el tejido productivo, impulsar la innovación y consolidar la presencia de empresas en Euskadi, contribuyendo a la transformación económica e industrial del territorio en la próxima década.