Gobierno vasco subraya la "fortaleza" del mercado laboral aunque dice que faltan por recuperar 2.000 empleos

Alfonso Gurpegui afirma que harán un seguimiento específico del sector industrial por su datos "menos favorables" de los últimos meses

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha subrayado la "fortaleza" del mercado laboral vasco con "la mayor contratación desde 2022 y 2.200 parados menos", aunque ha señalado que faltan por recuperar 2.000 empleos tras la subida del paro en 4.178 personas en agosto. Tras destacar la capacidad de Euskadi para "generar empleo de calidad", ha señalado también que harán, en cambio, un seguimiento específico del sector industrial por su datos "menos favorables" de los últimos meses.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, ha comparecido este jueves para analizar los datos de paro del mes de septiembre.

También ha destacado que la contratación indefinida alcanza el 28%, el mejor dato desde septiembre de 2023 y la afiliación a la Seguridad Social sigue por encima del millón de cotizantes (1.018.270) tras sumar el último mes 11.475 personas trabajadoras más (+1,14%)

Alfonso Gurpegui ha indicado que el mes de septiembre ha traído "buenas noticias" para el empleo de Euskadi porque baja el desempleo, aumenta el número de personas contratadas y la contratación indefinida obtiene la mejor cifra desde 2023, lo que "demuestra la fortaleza del mercado laboral vasco y refuerza la confianza en la solidez del tejido productivo de Euskadi".

En concreto, ha subrayado que el paro registrado en Euskadi descendió el pasado mes en 2.200 personas respecto a agosto, situándose en 106.969 personas desempleadas. Este descenso del 2,02%, según ha apuntado, consolida una "tendencia positiva" que en los últimos años viene repitiéndose en este mes.

El viceconsejero ha indicado que la mejora se ha reflejado tanto en mujeres (-1.464, -2,29%) como en hombres (-736, -1,62%), destacando especialmente la reducción en el grupo de 30 a 44 años, con 2.034 personas menos desempleadas.

TERRITORIOS

Por territorios, el descenso ha sido generalizado en los tres, con una caída más intensa en Gipuzkoa (-3,43%). Por sectores, el mayor descenso del paro se da en educación (-2.723 personas), coincidiendo con el inicio del curso académico, y también en construcción y en actividades relacionadas con el empleo.

En el análisis interanual, estas ramas de actividad refuerzan su papel como "motores de creación de empleo", consolidando "la estabilidad del mercado laboral vasco".

Gurpegui ha apuntado que otro dato relevante es la reducción del paro de corta duración (-2.292 personas), mientras que en la referencia anual se consolida el descenso de los parados de larga duración (-1.070), lo que, a su juicio, es "especialmente significativo" en términos de inclusión y cohesión social.

Por otro lado, en términos interanuales, el desempleo encadena ya doce meses consecutivos de descensos. En septiembre se registraron 1.027 personas paradas menos que hace un año (-0,95 %), lo cual, según el viceconsejero, confirma que Euskadi mantiene una tendencia interanual positiva del desempleo.

Asimismo, ha subrayado que Euskadi sigue "en máximos históricos" de afiliación a la Seguridad Social, por encima del millón de cotizantes, ya que la cifra se sitúa en 1.018.270 personas trabajadoras, 11.475 más que el mes anterior (+1,14%).

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca ha sumado en 10.661 trabajadores respecto a septiembre de 2024, un 1,06% más. Récord de contratos

Además, ha afirmado que, en paralelo, la contratación ha alcanzado "cifras históricas". Durante septiembre se registraron 78.953 contratos, de los cuales 22.068 (28%) fueron indefinidos, el "mejor dato" desde septiembre de 2023.

También ha señalado que el número de personas contratadas ascendió a 60.544, superando "con holgura" tanto los datos de agosto (36.415) como los de septiembre de 2024 (56.752). Tras indicar que se trata del mejor resultado desde septiembre de 2022, ha manifestado que el comportamiento de la contratación indefinida es "especialmente destacable", con un incremento interanual del 6,1% y una recuperación en los tres territorios.

Alfonso Gurpegui ha indicado que sectores "clave como la hostelería, que había sufrido descensos en los meses de verano, han mostrado una fuerte recuperación con casi 5.000 contratos más que en agosto y un porcentaje de indefinidos del 37%, muy superior a la media.

También ha destacado la educación (+5.164 contratos) y la agricultura (+3.719), lo que, en su opinión, confirma "la diversidad y solidez" de la recuperación.

El viceconsejero ha afirmado que estos resultados son "un motivo de confianza" en la capacidad de Euskadi "para generar empleo de calidad y afrontar los retos económicos que presenta el escenario internacional".

"A pesar de las incertidumbres, el tejido productivo vasco demuestra que no solo resiste, sino que apuesta decididamente por la estabilidad y la calidad en la contratación", ha añadido.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

No obstante, ha apuntado que el Gobierno vasco seguirá con atención la evolución del sector industrial, y en particular el de la metalurgia, que presenta datos "menos favorables" en los últimos meses. Según ha añadido, se realizará un seguimiento específico de este ámbito, dada su importancia estratégica en el modelo productivo de Euskadi.

A modo de conclusión, ha indicado que septiembre deja un balance positivo, ya que baja el paro, aumentan las contrataciones y se refuerza la estabilidad laboral. Alfonso Gurpegui ha maEuskadi confirma "así su fortaleza para avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo, estable y de calidad, en beneficio de toda la ciudadanía".

No obstante, ha asegurado que, a pesar de estos datos positivos, en agosto el desempleo subió en 4.178 personas, por lo que la recuperación de 2.200 empleos en septiembre indica que" todavía faltan por recuperar unos 2.000 más".

Por ello, ha señalado que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo continuará impulsando medidas para "generar más empleo, mejorar la calidad del empleo y reforzar la protección de las personas trabajadoras, con la Ley Vasca de Empleo y la Estrategia Vasca de Empleo 2030 como marcos de referencia".