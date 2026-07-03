Gobierno Vasco "trabaja a marchas forzadas" para acordar temas para la Comisión Bilateral y se "avanza en algunas cosas"

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el Gobierno Vasco "trabaja a marchas forzadas" para que la Comisión bilateral prevista este mes de julio se pueda celebrar con "temas sobre los que acordar". En este sentido, ha explicado que, aunque "cuesta", se "avanza en algunas cosas", entre ellas una próxima reunión de la Junta de Seguridad con asuntos como el control de armas blancas.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha indicado que para que se dé la Comisión bilateral que se había previsto para este mes de julio es preciso tener "temas sobre los que acordar".

Según ha asegurado, por su parte, el Gobierno Vasco está "trabajando a marchas forzadas", con la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, "haciendo kilómetros a tutiplén" para trasladarse a Madrid.

"Lo que nos toca es intensificar los esfuerzos para lograr aquello que nos pertenece y que todavía no se nos ha dado, el cumplimiento íntegro del Estatuto", ha señalado Bengoetxea, que ha precisado que "no todo son transferencias" en las negociaciones con el Estado, sino que hay otros asuntos como "temas de seguridad y compromisos pendientes asumidos en marzo", en la anterior reunión, o cuestiones relativas a la dependencia.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística ha eludido dar detalles sobre las negociaciones que se llevan a cabo y ha apelado, en este sentido, a ser "discretos para que los acuerdos lleguen a un término". En todo caso, ha insistido en que, "por falta de trabajo, de intensidad y de esfuerzo del Gobierno Vasco, no va a ser".

Según ha explicado, "se está avanzando en algunas cosas" pero "cuesta", algo a lo que el Ejecutivo Vasco está "acostumbrado" y ante lo que "pone más carne en el asador para lograr aquello que nos corresponde desde hace mucho tiempo y todavía no se ha materializado y que además recientemente se acordó con el presidente Sánchez".

En esta línea, ha indicado que, por la información trasladada por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se "avanza" en los asuntos relativos a esta materia, tras los "trabajos discretos" entre ambos gobiernos para "dar respuesta a una preocupación muy grande de la ciudadanía", el uso de armas blancas, además de "otras peticiones" que se habían realizado como "el acceso a determinados datos o la utilización de drones".

En todo caso, a la espera de una próxima celebración de la Junta de Seguridad, ha indicado que habrá que ver si se "confirma esa reunión que él tiene que tener y después que esto pueda ser ratificado".

"ENCAJAR" EN EL LEGADO DE AGIRRE

En otro orden de cosas, ha dado la "bievenida" a EH Bildu a su reivindicación del legado del lehendakari Agirre, aunque ha censurado que desde la formación soberanista "a veces hacen reivindicaciones en diferido".

"Reivindicaron en diferido la figura del lehendakari Ibarretxe, reivindicaron en diferido la figura del lehendakari Garaikoetxea y 90 años después reivindican en diferido también la figura del lehendakari Agirre", ha señalado.

En todo caso, ha precisado que no le "parece mal que nadie reivindique la figura del lehendakari Agirre", dada la "valía" de un "nacionalista de profundas convicciones democráticas que rechazó la violencia y que en contextos muy complejos no solamente supo resistir, sino que también supo dar pasos hacia adelante".

Tras recordar que de "aquel liderazgo" de Agirre "han nacido también después las instituciones, la Ertzaintza", ha señalado que, "si eso es lo que están reivindicando y esas convicciones profundamente democráticas también desde Bildu, bienvenidos" y ha añadido que "estaría bien también que revisitaran su pasado para hacerlo encajar con ese legado".

"No basta solamente la frase, sino que hace falta también revisitar su propio para ver si encaja con ese legado que ahora reivindica", ha insistido.