El Gobierno Vasco tratará de buscar un acuerdo presupuestario "general o parcial" hasta "última última hora"

Sumar reprocha al lehendakari. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que el Gobierno Vasco mantiene "abiertas" las negociaciones con EH Bildu, PP y Sumar, y que seguirá buscando un acuerdo presupuestario "hasta última hora", de forma que si resulta imposible alcanzar "acuerdos generales", al menos se puedan alcanzar entendimientos "parciales" en torno a las cuentas de 2026.

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de Sumar sobre el proceso de negociaciones iniciado por el Gobierno Vasco en torno al proyecto de presupuesto para 2026.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha recordado a Pradales que el Gobierno Vasco ya tiene "sobre la mesa" la propuesta de la coalición para un eventual acuerdo presupuestario, y ha lamentado que el Ejecutivo haya dejado "meridianamente claro" que "no tiene ninguna intención de negociar los presupuestos con Sumar".

"Nos piden propuestas concretas; y cuando las tienen, las desechan y renuncian a cualquier tipo de negociación real. ¿Dígame, señor lehendakari, ¿qué clase de liderazgo es aquel que solo dialoga consigo mismo y espera que el resto asintamos con la cabeza?", ha añadido.

Hernández ha reprochado al lehendakari que lo que plantea en esta negociación sea "una partida con las cartas marcadas" en la que, según ha dicho, su grupo no está dispuesto a participar.

En su respuesta, Pradales ha explicado que "las conversaciones están abiertas con los grupos" y que el Gobierno Vasco "va a seguir buscando acuerdos hasta la última hora". En este sentido, ha afirmado que "si los acuerdos generales son imposibles", el Ejecutivo tratará de lograr "acuerdos parciales".

El lehendakari ha señalado que "hay dos formas de plantear una negociación presupuestaria: una, sin ideas preconcebidas en base a contenidos concretos, y otra, muy simplista, de derechas e izquierdas, de buenos y malos, desde una lógica del con quién, no del qué".

Pradales ha manifestado que Sumar "tiene una buena propuesta encima de la mesa" por parte del Gobierno, y que dicha propuesta "da respuesta a las prioridades" que ha planteado la coalición. "Si ustedes tuvieran voluntad de negociación, todo es posible. Me gustaría que lo tuvieran en consideración, pero escuchándoles, me da la sensación de que no es eso lo que vamos a ver", ha añadido.

"LOS PRIMEROS EN DESMARCARSE"

El máximo responsable del Gobierno Vasco ha recordado que el año pasado Sumar fue "el primero en desmarcarse" de la negociación presupuestaria, y ha considerado que "parece" que este año van a hacer lo mismo.

Pradales ha indicado que le llame la atención que Sumar y PP "coinciden en sus críticas" a las cuentas autonómicas, al hablar ambas formaciones de que el proyecto representa "un modelo opuesto" a lo que ellas representan y se basa en el "continuismo".

No obstante, ha señalado a Hernández que "es imposible" que el presupuesto elaborado por el Gobierno Vasco "sea una cosa y la contraria al mismo tiempo", ya que "la política cuántica no se ha inventado todavía".

SIN "ETIQUETAS"

En este sentido, ha reprochado a Sumar que manifieste que "las propuestas de unos y otros grupos de la oposición son incompatibles entre sí", y que "por lo tanto no pueden ser negociadas en paralelo" por parte del Gobierno. Pradales ha reiterado su rechazo a las "etiquetas políticas", dado que "no hay nada más conservador que la ortodoxia y la cerrazón, que negarse a hablar con el diferente, y que renunciar a los puntos de encuentro".

"Si quiere hacer política útil, más allá del qué dirán, nos encontraremos en el camino; y si no, se levantarán de la mesa de negociación antes de haberse sentado", ha afirmado.