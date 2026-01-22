Gobierno Vasco ve sorprendente el freno al acuerdo con Mercosur y, si continúa, plantearán ayudas al sector primario

Archivo - El vicelehendakari Mikel Torres - IREKIA - Archivo

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha calificado de "sorprendente" la suspensión temporal del acuerdo de Europa y los países de Mercosur, y ha señalado que, si sigue adelante, el Gobierno vasco tendrá que plantear posibles ayudas para el sector primario porque puede verse más perjudicado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a lo ocurrido en el Parlamento europeo donde salió adelante la propuesta de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que retrasará su tramitación.

El vicelehendakari ha calificado de "bastante sorprendente" que la Eurocámara haya frenado el acuerdo con Mercosur, que tiene, depende del punto de vista con el que se mire, "cosas muy positivas y cosas negativas, sobre todo especialmente para el sector primario".

A su juicio, es positivo para la economía vasca porque "abre un mercado de más de 700 millones de habitantes, donde la industria vasca está muy posicionada, y se le abre un mercado mucho más potente".

"Casi el 40 o 50% de lo que exportamos nosotros a Mercosur está relacionado con la maquinaria", ha añadido.

Sin embargo, ha reconocido que, desde el punto de vista del sector agro, significa que "va a tener una competencia fuerte, sobre todo en el tema vacuno, para las importaciones". "Si ese acuerdo se lleva adelante, habrá que poner una serie de medidas de ayudas al sector primario en Euskadi, que ya lo hemos hablado en el Consejo de Gobierno y que ya estamos preparando en el caso de que eso llegue. Es un acuerdo importante y positivo, pero es verdad que al sector que le pueda hacer un poco más de daño", ha manifestado.