Gobiernos Vasco afirma que se han logrado avances "importantes" aunque aún "insuficientes" sobre las transferencias

VITORIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha afirmado que en las últimas jornadas se han logrado "pasos adelante importantes" para la transferencia a Euskadi de las competencias estatutarias pendientes, si bien estos avances no son "suficientes" para garantizar un acuerdo con el Ejecutivo del Estado en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el 16 de enero.

Ubarretxena, en una entrevista en ETB1 recogida por Europa Press, ha explicado que en estas pasadas navidades ha mantenido conversaciones "casi a diario" en el marco del proceso para transferir a Euskadi las competencias pendientes.

En este sentido, la portavoz y consejera de Autogobierno ha recordado que, tras aplazarse el encuentro de la Comisión Mixta de Transferencias previsto para finales de 2025 para cerrar el traspaso de cinco competencias, este órgano se reunirá este próximo 16 de enero.

Estas cinco transferencias se refieren a las competencias sobre salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y las prestaciones de desempleo.

SIN "GARANTÍAS"

Maria Ubarretxena ha lamentado que sigue sin haber "garantías" de que en el encuentro del día 16, los Gobiernos central y vasco vayan a cerrar este acuerdo. "Los actores no han cambiado, esperemos que el día 16 el resultado sea otro", ha añadido.

La consejera de Autogobierno, tal como viene haciendo en las últimas semanas, ha advertido que si la propuesta del Ejecutivo del Estado "no respeta" lo ya acordado entre ambas partes respecto a estos traspasos, el Gobierno Vasco no firmará acuerdo alguno.

En todo caso, ha explicado que en las conversaciones mantenidas en los últimos días se han logrado "pasos adelante importantes" en algunas cuestiones, pese a que estos avances aún "no son suficientes".

Ubarretxena, en la misma línea que mantuvo el pasado 30 de diciembre en otra entrevista, ha atribuido el retraso en la ejecución de estas transferencias al "miedo" que existe en "algún secretario de Estado" y en ciertos funcionarios a traspasar a Euskadi las competencias sobre las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo, dado que el País Vasco sería la primera comunidad autónoma en gestionar estas materias.

"ENFADO"

La portavoz del Gobierno Vasco ha expresado su "enfado" por el hecho de que desde ciertos ámbitos del Ejecutivo central "parece" que tratan convencer a Euskadi de que ha de "conformarse" con las competencias que ha logrado hasta ahora. En este sentido, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de 1979 sigue "sin cumplirse", y que con estas transferencias lo único que se está tratando de hacer es avanzar en el cumplimiento de esta Ley Orgánica.

Maria Ubarretxena, que ha recordado que el Gobierno Vasco realizará a finales de enero un balance del grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha asumido que en este tipo de negociaciones hay que actuar "con paciencia y flexibilidad". No obstante, ha advertido: "Los vascos no somos tontos, que no nos tomen por tontos".

REUNIÓN SÁNCHEZ-PRADALES

Asimismo, ha recordado que, según lo acordado entre ambas Administraciones, Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, deberán celebrar una nueva reunión este mes de enero. En esta cita, ha afirmado que se abordarán previsiblemente cuestiones como los traspasos competenciales, la capacidad de intervención de Euskadi en el ámbito internacional, el euskera, las telecomunicaciones, y el transporte.

Ubarretxena ha vuelto a emplazar a Sánchez a "poner orden en su casa" para "hacer cumplir" los compromisos ya alcanzados con el Ejecutivo vasco. Respecto a la capacidad del presidente para agotar la legislatura --que en principio finaliza en 2027-- ha recordado que, pese a las especulaciones respecto a un eventual adelanto electoral, Pedro Sánchez ya ha anunciado que pretende continuar hasta el próximo año. "Habrá que ver si tiene la capacidad para ello", ha añadido.

Al margen del proceso para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, Ubarretxena ha recordado que los grupos del Parlamento Vasco mantienen conversaciones "discretas" para encauzar una reforma del sistema de autogobierno de Euskadi. En este sentido, ha mostrado su deseo de que se logre un acuerdo "lo más amplio posible".