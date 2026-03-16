Gogora abre un expediente sancionador a La Falange por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Euskadi

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, Maria Jesús San José, y el director de Gogora, Alberto Alonso, en una jornada para "deslegitimar" el franquismo - IREKIA

VITORIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha abierto un expediente sancionador a La Falange como convocante de la manifestación del 12 de octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz, al considerar que en esa movilización pudieron lanzarse mensajes contrarios a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que prevé sanciones de hasta 10.000 euros por ofensas a las víctimas de la dictadura o exaltaciones del franquismo.

Gogora, entidad dependiente del Gobierno Vasco, inició el 27 de octubre del año pasado diligencias informativas previas por lo ocurrido durante la referida manifestación de La Falange, según ha recordado este instituto en un comunicado.

Como consecuencia de estas diligencias, Gogora ha determinado que en esta marcha se emitieron expresiones, consignas y se exhibieron banderas por parte de las personas asistentes "que podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley".

INFRACCIONES GRAVES

La Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi recoge, en su artículo 47.3, como infracciones graves "utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista, o de sus familiares, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales".

A su vez, tipifica como infracciones graves "la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

La sanción prevista en la Ley en caso de infracciones graves es una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Una vez comunicada la apertura del expediente, se abre del plazo para que La Falange presente alegaciones.