Gogora prepara materiales didácticos para combatir "el avance de discursos antidemocráticos" entre los alumnos

Archivo - El director de Gogora, Alberto Alonso - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gogora trabaja en la elaboración de materiales didácticos para la deslegitimación del franquismo en respuesta a la "preocupación" que le ha trasladado el profesorado por "el avance entre los jóvenes de discursos claramente antidemocráticos", según ha anunciado el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso.

El máximo responsable de Gogora ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para informar sobre la actividad de este organismo, dependiente del Gobierno de Euskadi, en una comparecencia en la que ha alertado de que "el odio al diferente, el señalamiento a quien piensa, siente su sexualidad o reza diferente, vuelve a extenderse en nuestra sociedad", por lo que ha llamado desarrollar políticas que contrarresten esta deriva.

En su intervención, Alonso ha repasado la actividad desarrollada por el Instituto de la Memoria en los últimos meses. De esa forma, ha informado de que ya ha sido enviada a la imprenta la investigación realizada sobre los cargos políticos y personal funcionario del primer Gobierno vasco, que además de las biografías de las más de 70 personas que formaron parte de aquel grupo, incluye un análisis de las políticas que pretendió impulsar para la modernización de Euskadi en un contexto como el de la Guerra Civil (1936-1939).

Además, Gogora ya ha recibido una copia digital del fondo del Tribunal de Orden Público que funcionó en las décadas de 1960 y 1970. Gogora está trabajando con el Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del Gobierno de España y con sede en Salamanca, para identificar y digitalizar el resto del fondo que no se encuentra aún catalogado.

REPRESIÓN FRANQUISTA

Alberto Alonso ha explicado que el estudio de este fondo será "fundamental" para comprender los movimientos sociales "que erosionaron las bases del franquismo en las últimas décadas de la dictadura" y para entender los mecanismos represivos desplegados por el régimen con la intención de "ahogar la ola reivindicativa que caracterizó la vida política, social y cultural de Euskadi durante esos años".

Por otra parte, ha indicado que el proyecto de investigación sobre la represión contra la diversidad sexual durante el franquismo se encuentra aún en una fase inicial, y que "en breves" fechas se iniciará la fase de grabación de testimonios.

En el caso del estudio sobre las víctimas y el impacto en Euskadi del Patronato para la Protección de la Mujer, se ha decidido ampliar esta investigación para centrarla en el papel de la mujer "en el estrecho marco machista del modelo tradicional que pretendía imponerse desde el franquismo".

'PERTUR' Y 'YOYES'

A su vez, con motivo del 50º aniversario de este hecho, Gogora realizará una exposición en torno a la desaparición del dirigente de ETA (pm) Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur'. En la segunda mitad del año también se llevará a cabo una exposición en torno al asesinato de la dirigente de ETA Dolores González Katarain, 'Yoyes', con motivo del 40º aniversario de aquel atentado, perpetrado por la propia ETA en represalia a su decisión de abandonar la organización terrorista.

Alonso también ha dado a conocer que, tras la jornada dedicada a la deslegitimación del franquismo con alumnos de Bachillerato, celebrada el pasado mes de febrero en Barakaldo (Bizkaia), Gogora ha decidido abrir una línea de trabajo específica destinada a crear materiales didácticos que puedan ser empleados por los centros educativos. La medida se ha adoptado ante la demanda del profesorado, que ha manifestado "su preocupación ante el avance entre los jóvenes de discursos claramente antidemocráticos".

El responsable de Gogora ha explicado que este trabajo se dividirá en tres fases. En la primera, se seleccionará la documentación de archivo, videográfica, hemerográfica que puede ser más "paradigmática" para trabajar en las aulas. Con posterioridad, se contrastará este material con el profesorado, intentando adaptarlo a las dinámicas educativas. Alonso ha añadido que finalmente, "llegará el momento del contraste definitivo en las aulas".

EL CUESTIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Durante su intervención, el director de Gogora también se ha referido al contexto internacional. En esa línea, ha advertido de que "nunca, desde mediados de los años 40, las democracias habían estado tan cuestionadas, amenazadas a nivel mundial como lo están hoy en día". "Palabras que creíamos relegadas a los diccionarios de historia, como genocidio, rearme, bipolaridad, nos vuelven a sonar como cotidianas", ha lamentado.

Alonso ha subrayado que "la palabra guerra ha dejado de ser un eco lejano, algo que solo ocurría en algún remoto rincón del mundo; y se vuelve a asomar a nuestro continente". "El odio al diferente, el señalamiento a quien piensa, siente su sexualidad o reza diferente, vuelve a extenderse en nuestra sociedad", ha alertado

Por ese motivo, ha indicado que "hoy, más que nunca, son necesarias políticas de memoria que trasciendan lo conmemorativo". En este sentido, ha explicado que "no sirve de nada colocar una placa, realizar una declaración institucional, si no somos capaces de lograr que nuestras políticas calen de forma profunda en la sociedad".

ODIO Y POLARIZACIÓN

"La memoria es mucho más que mirar al pasado; es necesario explicar los mecanismos profundos que subyacen detrás de cada momento histórico", ha manifestado. De esa forma, ha recordado que "la historia no se repite, pero el odio, la sinrazón, la polarización, la resistencia a la pluralidad, al encuentro entre diferentes, el individualismo, son elementos que siguen entre nosotros".

El director de Gogora ha señalado que estos elementos son "la mayor amenaza de cualquier democracia", de forma que "es necesario que seamos capaces de señalarlos, de explicarlos, de comprenderlos". "Usemos la memoria para construir una sociedad que mira a su historia de forma crítica y reflexiva, pero que sea capaz de comprender en su pasado las amenazas que se ciernen sobre el presente; de lo contrario, no habremos sabido estar a la altura de las circunstancias", ha añadido.