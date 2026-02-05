'Gogorapenen hegalez' lleva al escenario del teatro Arriaga la lucha interna emocional que sufren los migrantes

Espectáculo de Olaeta Ballet Elkartea - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Olaeta Ballet Elkartea estrenará este domingo, en el Teatro Arriaga de Bilbao, su nuevo espectáculo titulado 'Gogorapenen hegalez', en el que lleva a escena "la lucha interna emocional que sufren los migrantes", según ha informado el teatro bilbaíno.

Jone Goirizelaia y Mikel G. Pujana han coordinado el proyecto, desde la dirección de Olaeta Ballet Elkartea, con el apoyo de Denis Martínez. El espectáculo, que comenzará a las 19.00 horas, además de la actuación de los 45 miembros de los Ballets Olaeta, contará con la participación de otros artistas.

En 'Gogorapenen hegalez', la música adquirirá un peso específico importante, tanto a nivel vocal como instrumental. De este modo, la orquesta Kantabrik Sinfonietta, dirigida por Iker Sánchez Silva, interpretará en directo piezas orquestales escritas o arregladas por Xabier Otaolea. Además, también tocarán los músicos Asier González, Gorka Pascuas y Julen Murga.

Asimismo, Zirzira Ahots Taldea sumará 40 voces femeninas, bajo la dirección de Ius Pérez y en el espectáculo también participará la comparsa de gigantes Ondalan Erraldoien Konpartsak.

A través del espectáculo 'Gogorapenen hegalez', los Ballets Olaeta pretenden llevar a escena "las reflexiones, dudas, miedos, luchas internas y, en general, los efectos emocionales que surgen a raíz de la migración", según han explicado desde el Arriaga.

Según han detallado, se trata de "una propuesta colectiva que impulsa la identidad y las conexiones a través de los recuerdos, la danza y la música". "Los sentimientos de contraste que surgen entre la añoranza de la patria y el amor por la tierra de acogida se bailarán con melodías y pasos vascos combinados con el folclore cubano. Por lo tanto, este espectáculo busca cautivar al público a través de las emociones", han añadido.

Las entradas para el espectáculo están a la venta, a un precio de 14 a 26 euros, en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.