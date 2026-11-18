Candidatos del PNV de Gipuzkoa al Congreso en un acto electoral en Legazpi - PNV

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Eneko Goia, ha reivindicado en Legazpi el papel de la formación jeltzale como "principal defensor de la industria vasca" y ha puesto en valor "décadas de trabajo para lograr acuerdos y garantizar su competitividad y su futuro", mientras "otros se quedan en la pancarta".

Goia, acompañado por la cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso, Maribel Vaquero, el alcalde de la localidad, Eric Gálvez, o el alcalde de Urretxu, Jon Luqui, ha insistido en que "mientras otros se han quedado en la pancarta y en los discursos, PNV ha estado siempre defendiendo nuestra industria, negociando y consiguiendo resultados".

"Para repartir riqueza, primero hay que generarla. Y sin industria no hay empleo de calidad, ni prosperidad, ni bienestar que repartir", ha afirmado Goia, quien ha recordado que Euskadi es "un país industrial" y que "preservar esa fortaleza exige políticas que permitan a las empresas invertir, innovar y competir en los mercados internacionales".

En esa línea, Goia ha reivindicado el "papel decisivo" del PNV para conseguir "condiciones más favorables de acceso y conexión a la red eléctrica" porque, según ha dicho, "sabemos que disponer de energía suficiente, a precios competitivos y con una red preparada para atender las necesidades industriales, puede marcar la diferencia entre que una empresa invierta en Euskadi o lo haga en otro lugar".

El candidato jeltzale ha defendido que Euskadi necesita una política energética "a la medida de su realidad industrial". "No podemos competir con una mano atada a la espalda. Exigimos al Estado inversiones en las redes eléctricas, agilidad en las conexiones y costes energéticos competitivos. Queremos descarbonizar nuestra industria, no desindustrializar Euskadi", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que el PNV seguirá defendiendo en Madrid medidas como la reducción permanente del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, mayores compensaciones por los costes indirectos del CO2 y el apoyo a la cogeneración industrial.

Finalmente, Eneko Goia ha defendido la necesidad de "una voz propia y fuerte en Madrid" porque "la industria vasca necesita quien la defienda, quien negocie y quien consiga resultados y eso es lo que PNV lleva décadas haciendo". "Somos la garantía de que los intereses de nuestra industria se defienden en Madrid, gobierne quien gobierne", ha concluido.