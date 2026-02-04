González apela a "sectorizar lo más rápido posible" el VIAP del aeropuerto de Foronda

Archivo - Ramiro González - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha apelado a "sectorizar lo más rápido posible" el VIAP del aeropuerto de Foronda para ponerlo a disposición de las empresas, y ha garantizado que el parque empresarial del aeródromo alavés "será una realidad".

González ha señalado que "la Diputación ejecutó" su parte respecto al proyecto a interpelación del grupo juntero del Partido Popular sobre "la paralización del VIAP" del aeropuerto de Foronda en el primer pleno de control del año en las Juntas Generales de Álava.

El diputado general de Álava ha explicado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz reserva 350.000 metros cuadrados de suelo para el VIAP que "hay que sectorizar lo más rápido posible", para ponerlo a disposición de las empresas.

Ramiro González ha recriminado al PP que "no compareció" en la aprobación del PGOU de Vitoria-Gasteiz, por lo que ha cuestionado que "ahora pidan responsabilidades". En este sentido, ha descartado la "parálisis" que denuncia el PP, al mencionar el proyecto industrial de DHL en Foronda, y ha acusado a los populares de "tratar de impedir" proyectos estratégicos como la intermodal de Jundiz, así como que "intentaron cerrar" el aeropuerto de Foronda.

También ha rechazado que haya discrepancias entre la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno al proyecto y ha defendido que la institución foral ha ejecutado su parte, al haber preparado el acceso al vial estructurante.

"Usted puede hacer una crítica del Gobierno y pedir responsabilidades, pero su legitimidad aquí está bajo cero. Si creían que el plan general tenía que decir otra cosa, han tenido la oportunidad de defenderlo en el Ayuntamiento, que es el lugar donde hay que defenderlo. Han tenido la oportunidad de pactar e intentar negociar un acuerdo en torno al plan general y no lo han hecho", ha sentenciado.

"NO HACEN NADA"

Por su parte, el juntero del PP Miguel Garnica ha lamentado que el PNV y PSE-EE "han dejado morir el proyecto estratégico del Parque Empresarial de Foronda durante los últimos diez años", y ha reiterado su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria-Gasteiz, que "no sectoriza" el VIAP y "retrasa los plazos" para su puesta en marcha "como mínimo cinco años".

Garnica ha puesto sobre la mesa los argumentos "contrarios" dados por el concejal socialista del Ayuntamiento que "argumenta que no es razonable sectorizar los terrenos del futuro VIAP debido a su alto nivel de inundabilidad", y la diputada 'jeltzale' de Desarrollo Económico, quien "dice lo contrario" y apuesta por sectorizarlo.

"Ha pasado casi un año y no sabemos nada del VIAP, ni de la contención de inundaciones. Sí sabemos que los dos responsables en la materia, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Foral, piensan lo contrario y que URA y Sprilur tampoco hacen nada. Están atando de pies y manos al VIAP, lo están dejando morir", ha censurado.