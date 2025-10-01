González denuncia "prácticas absolutamente inadmisibles" en las colonias de Bernedo, "constitutivas de posibles delitos"

La Diputación de Álava recopila toda la información para "determinar por qué ninguna institución ha intervenido a lo largo de todo este tiempo"
VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha denunciado que "durante años han existido unas colonias en Bernedo con prácticas absolutamente inadmisibles" y que, "en algunos casos y a la vista de lo que hemos conocido durante estos últimos días, podrían ser constitutivas de delito".
González ha trasladado "el apoyo de la institución a las familias" y ha señalado que "debe primar la prudencia en este asunto, porque afecta a menores y es necesario protegerlos", a preguntas del Partido Popular y Vox sobre "el alarmante incremento de la criminalidad en Álava" en el pleno de control de las Juntas alavesas de este miércoles.
El diputado general de Álava ha informado que el Departamento Foral de Cultura y el Departamento de Foral de Deporte "están analizando las circunstancias que han concurrido en este caso", para lo que "es necesario recopilar toda la información y determinar por qué ninguna institución ha intervenido a lo largo de todo este tiempo".
En segundo lugar, ha apelado a "determinar cómo es posible que actuaciones absolutamente inadmisibles se hayan repetido durante años sin que nadie lo haya impedido" e "investigar hasta el fondo y trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública".
Por otro lado, ha abogado por "poner en conocimiento cualquier situación de la que se tenga conocimiento, en la que se aprecie algún indicio de delito" y, "sobre todo, hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir".
En este sentido, ha indicado que, "si es necesario, habrá que modificar lo que se haya que modificar, para que se produzca un control efectivo y esto no vuelva a ocurrir".