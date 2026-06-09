González desea que la investigación judicial en Tubos Reunidos "no influya en el futuro" de la empresa

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VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha deseado que la investigación judicial en Tubos Reunidos ""no influya en el futuro" de la empresa, que necesita de "la llegada de un inversor" y de "la reestructuración de la deuda".

En rueda de prensa, González ha instado a que "la justicia haga su trabajo", aunque ha deseado que la investigación "no tenga influencia en los dos aspectos necesarios para la continuidad de la empresa".

"Evidentemente, esta investigación judicial no es positiva para el futuro de la empresa. El deseo de la Diputación Foral de Álava es que no interfiera, no tenga ninguna influencia y que el proceso que se lleva a cabo dentro del procedimiento concursal pueda acabar como todos deseamos, que es con la continuidad de la actividad empresarial", ha manifestado.