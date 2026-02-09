González llama a acreedores y socios financieros a sumarse a un acuerdo para asegurar la viabilidad de Tubos Reunidos

Ramiro González - DFA

VITORIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha trasladado su preocupación y apoyo a los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, así como al conjunto de Aiaraldea, tras conocerse la noticia del ERE en la compañía, y ha emplazado a los principales acreedores y socios financieros "para que se sumen a un acuerdo orientado a asegurar la viabilidad de la empresa".

González ha subrayado, a través de un comunicado, que el anuncio del ERE supone "un golpe a una comarca que lo está pasando mal", y ha insistido en que la prioridad debe ser "garantizar el futuro de la empresa y sus trabajadores".

En este sentido, ha apelado a abordar la situación con una mirada de medio y largo plazo. "Debemos alejarnos de reacciones viscerales y cortoplacistas y pensar en la viabilidad de una empresa histórica de Álava, que ha sido y queremos que siga siendo motor de la actividad y el empleo industrial de Aiaraldea", ha indicado.

El diputado general ha recordado que la situación de Tubos Reunidos "ya era complicada por la deuda financiera que arrastra desde hace años" y que, en los últimos meses, se ha visto "agravada por la política arancelaria americana".

Por ese motivo, ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar un plan de viabilidad a largo plazo que permita reestructurar la compañía y definir "un nuevo rumbo estratégico que garantice su continuidad en Amurrio y su papel como sustento de muchas familias".

PRIORIDAD

En relación con la situación financiera, González ha destacado que una de las prioridades es "buscar soluciones ante el elevado nivel de deuda", y ha realizado un llamamiento a "los principales acreedores y socios financieros" para que se sumen a un acuerdo orientado a asegurar la viabilidad de la empresa. "La prioridad de todos debe ser garantizar el futuro de Tubos Reunidos", ha añadido.

El diputado general de Álava ha señalado que el impacto del ERE "va más allá de la propia actividad de Tubos Reunidos" y afecta a una comarca inmersa "en un proceso de reindustrialización lento y complejo".

González ha llamado a trabajar de manera conjunta para proteger el futuro industrial de la zona. "Debemos trabajar unidos y unidas para pensar en el futuro de su industria", ha afirmado.