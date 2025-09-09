González llama a "elevar la voz ante la absoluta inacción de la comunidad internacional" respecto al "genocidio en Gaza"

El diputado general de Álava evita pronunciarse sobre el papel de la empresa CAF en Israel al "no ser una empresas alavesa"

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha hecho un llamamiento a "elevar la voz" y "no permanecer impasible", ante "la absoluta inacción de la comunidad internacional", respecto al "genocidio, sin ambages, que está cometiendo Israel" contra la población Palestina de Gaza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral de este martes, González ha querido tener unas primeras palabras de "condena absoluta a lo que ocurre en Gaza" y ha reclamado que la "comunidad internacional pare este genocidio".

Concretamente, el diputado general de Álava ha interpelado, "especialmente, a la Unión Europea, que muestra unas dudas e incertidumbres que no son de recibo". "La historia juzgará con absoluta dureza a los mandatarios que son incapaces de parar este genocidio. Algunos porque no pueden y otros, porque no quieren", ha manifestado.

Cuestionado por el papel que están teniendo las empresas vascas y en concreto CAF, que lleva a cabo la ampliación del tren ligero que une la parte occidental de Jerusalén con asentamientos ilegales, ha evitado pronunciarse, al aducir que "no es una empresa alavesa" y desconocer los contratos.

COMPETICIONES DEPORTIVAS

Preguntado también sobre la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas internacionales, mientras se mantiene el veto a los clubes rusos, González ha señalado que "es evidente que lo que ocurre en Gaza no es menos grave de lo que está ocurriendo en Ucrania", y ha dicho que los organismos de deporte internacional "no están actuando como debieran actuar".

"Las decisiones son de organismos de deporte internacional, como la Euroliga y UCI, que toman sus decisiones, a partir de ahí, esas decisiones ponen, a veces, en situaciones difíciles a organizaciones locales o estatales. Ocurre con la organización de La Vuelta o el Baskonia, que no pueden actuar al margen de las decisiones que toman esas organizaciones internacionales que, al igual que la UE, no están actuando como debieran actuar", ha argumentado.