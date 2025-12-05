González (PNV) pide a EH Bildu que "expulse de sus filas" a los jóvenes de Ernai tras el ataque a la sede del PP

Archivo - El diputado general de Álava, Ramiro González. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido a EH Bildu que "expulse de sus filas" a Ernai, organización juvenil de Sortu, formación integrada en la coalición soberanista, después que haya asumido, a través de un vídeo, la vandalización de la sede del PP de Bilbao.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, González ha señalado que el rebrote de "comportamientos violentos en Euskadi" le preocupan y le ocupan "mucho". "Durante décadas, la izquierda abertzale ha alentado este movimiento, ha alentado una posición de la deslegitimación de la posición política del rival, ha alentado una posición entre su entorno social, en el que se justificaban ese tipo de actuaciones y ha alentado, por lo tanto, una cultura de la violencia", ha destacado.

A su juicio, en estos momentos "esa cultura de la violencia está rebrotando y está haciéndolo con fuerza". "No podemos ni debemos quitarle importancia. Y yo, de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días, semanas, meses, quiero fijarme en un hecho concreto, que es el ataque a la sede del PP con las amenazas al señor Javier de Andrés (su presidente en Euskadi)", ha subrayado.

Ramiro González ha recordado que "esta actuación violenta, esta actuación que va contra quien no piensa como ellos, la ha cometido Ernai, que son las juventudes de Sortu y, por lo tanto, las juventudes de Bildu".

"ATAQUE AL RIVAL POLÍTICO"

Quienes han hecho esto, según ha insistido, son "las juventudes de un partido legal, de un partido que se dice institucional, de un partido que quiere gobernar este país", y que "están actuando de forma violenta, atacando al rival político".

"Esto es inadmisible. Y frente a esto, no es suficiente con un rechazo con la boca pequeña. Yo creo que, en este momento, lo que le cabe exigir a Sortu y EH Bildu es que expulse de sus filas a Ernai, porque, si no lo hace, Bildu, a través de sus juventudes, estará cometiendo actos violentos", ha advertido.

Por ello, ha reiterado que "no basta con un rechazo con la boca pequeña, con distanciarse, con decir que esto no debe hacerse así".

"Cuando se producen actos violentos por parte de un colectivo, la formación política tiene que expulsar a ese colectivo. No cabe otra actuación en democracia", ha asegurado.

Para González, hay que ser "tremendamente exigentes con esto". "Estos comportamientos violentos están volviendo a nuestro país y hay que cortarlos de raíz", ha zanjado.