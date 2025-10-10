Gordexola (Bizkaia) abre el proceso participativo para elaborar el presupuesto municipal de 2026

BILBAO 10 Oct. (EUROPA RPESS) -

El Ayuntamiento de Gordexola (Bizkaia) ha abierto un nuevo proceso participativo que permitirá a la ciudadanía decidir directamente partidas como medio ambiente, educación, igualdad, fiestas, deporte o cultura y sobre las inversiones y prioridades del presupuesto municipal de 2026.

Según ha destacado el Ayuntamiento, se trata de una oportunidad para que los vecinos propongan mejoras, valoren proyectos y participen activamente en la definición de las políticas municipales del próximo año.

Hasta el 30 de octubre, a las 12.00 horas, cualquier persona puede presentar propuestas mediante formulario en el Ayuntamiento, en la Kultur Etxea o por correo electrónico (udala@gordexola.eus).

Todas las ideas recogidas podrán ser presentadas públicamente en una comisión informativa el 4 de noviembre, donde los participantes podrán defender sus iniciativas. Finalmente, el 27 de noviembre el presupuesto llegará al pleno municipal para su aprobación, incorporando las aportaciones ciudadanas que hayan sido aceptadas.

Además de proponer, la ciudadanía podrá valorar y priorizar diferentes inversiones municipales, puntuándolas del 1 al 5 e indicando cuáles consideran más necesarias. También se podrán plantear nuevas inversiones no contempladas inicialmente, sustituciones o modificaciones, de manera que el presupuesto final "refleje de forma real las necesidades del municipio".

El consistorio ha recordado que el presupuesto de 2026 asciende a 2,32 millones de euros y está diseñado para "mantener servicios esenciales y seguir impulsando proyectos culturales, deportivos y de sostenibilidad". La previsión económica, ha remarcado, es "estable y permitirá destinar recursos a las propuestas ciudadanas que reciban más apoyo".

"Queremos que la ciudadanía no solo opine, sino que participe de verdad en la toma de decisiones. Este proceso es una herramienta directa para construir el Gordexola que queremos", ha señalado la alcaldesa, Ángela Eguia.