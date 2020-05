Gorrotxategi considera "incomprensible" que EH Bildu tenga "tanto miedo a utilizar la palabra condena"

Insta a la coalición a salir de "esa esquina en la que se encuentra" ya que "está en juego poder llegar a un pacto de gobierno de izquierdas"

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha considerado "incomprensible" que EH Bildu tenga "tanto miedo a utilizar la palabra condena" a la hora de valorar los ataques sufridos en las últimas jornadas en las sedes de algunos partidos políticos.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Gorrotxategi ha analizado el impacto de la pandemia de covid-19 que ha reconocido es algo que "no es fácil de gestionar" por ser algo desconocido.

No obstante, ha advertido de que la gestión desarrollada por parte del Ejecutivo vasco está siendo "un poco caótica", y ha incidido en que ha habido "críticas expresas" al Gobierno del Estado por determinadas decisiones "tomadas con más urgencia", pero a la hora de actuar en Euskadi, "tampoco se ha hecho con mas precisión". "A veces, queriendo imprimir el carácter particular se ha metido la pata en muchas ocasiones y el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer ha sido la educación", ha añadido.

Cuestionada por el acuerdo firmado por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, Gorrotxategi ha analizado la aclaración socialista realizada horas después de la firma que ha atribuido al hecho de que el PSOE "entró en pánico por las presiones que comenzó a recibir".

Asimismo, y de cara a las elecciones vascas y posibles acuerdos con fuerzas 'progresistas', ha considerado que últimamente el eje derecha-izquierda parecía "no estar en uso", pero se trata de un eje que "explica muchas cosas, especialmente en una situación de pandemia". "Sirve para diferenciar proyectos de gestión de país", ha añadido en referencia a un posible tripartito junto a EH Bildu y PSE-EE.

En este sentido, y cuestionada por las valoraciones que la coalición soberanista EH Bildu está realizando a los ataques vividos en algunas sedes de partidos, Gorrotxategi ha sostenido que para Elkarrekin Podemos puede ser suficiente con "un rechazo frontal y radical", aunque es "incomprensible que EH Bildu tenga tanto miedo en utilizar la palabra condena".

"Sabemos que responde a ciertas inercias, pero debe salir de esa esquina en la que se encuentra porque lo que está en juego es poder llegar a un pacto de gobierno de izquierdas o no", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que la campaña electoral de las elecciones vascas va a requerir de "mucha imaginación" y ha confiado en que los partidos "lleguen a consensos para que todos puedan jugar con igualdad de oportunidades y la ciudadanía esté informada y se le despierte la ilusión por participar".

Por último, y en referencia al proceso de primarias de Podemos para elegir al nuevo Consejo Ciudadano, ha reconocido que si la candidata Pilar Garrido le pide que se sume a su candidatura lo hará para "echar una mano". "Está todavía confeccionando la lista, pero esté o no en la lista yo trabajaré con ella", ha expresado.