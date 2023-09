Gorrotxategi cree que las propuestas de Urkullu en autogobierno son "más bien fuegos de artificio"

Califica de "circo" y "pérdida de tiempo" la investidura de Alberto Núñez Feijóo



BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que, aunque el lehendakari Iñigo Urkullu está "intentando sacar cabeza" en materia de autogobierno, sus propuestas son "más bien fuegos de artificio" que iniciativas "con contenido real".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha indicado que, si bien Urkullu "está intentando sacar cabeza" en el terreno de autogobierno, no entiende "a dónde nos quiere llevar en ninguno de los casos".

Así, ha recordado que, al inicio del curso, "hablaba de la convención constitucional" pero, por "la explicación que dio", solamente "se refería a abrir un proceso de negociación, de consensuar, es decir, lo que se ha hecho toda la vida en política".

"Y ahora es verdad que está proponiendo la descentralización del Poder Judicial, pero tampoco sé muy bien a dónde quiere llegar", ha señalado en referencia a las manifestaciones efectuadas este pasado lunes por el lehendakari durante la apertura del año judicial, en la que advirtió de que "el Poder Judicial no debe ser ajeno a la conformación territorial descentralizada del Estado" y, en este sentido, defendió "buscar una adecuación flexible del Poder Judicial, y su gobierno, acorde con un Estado compuesto".

Gorrotxategi ha cuestionado si "se está refiriendo a que exista un orden y planta judicial distinto, es decir, que el esquema de jueces y de tribunales que hay en el resto del Estado sea distinto que en el de Euskadi o está proponiendo que la carrera judicial sea distinta, que los órganos judiciales en Euskadi puedan llegar a un tope, o sea, a unas sentencias que difieran de las de otros lugares del territorio, más allá de que cada juez tiene independencia para dictar sus sentencias".

La portavoz de Elkarrekin ha subrayado que actualmente el Poder Judicial "sí está descentralizado en el sentido de que cada provincia tiene sus audiencias, cada comunidad autónoma tiene su tribunal de superior justicia". "Habría que saber qué es lo que quiere proponer en concreto el lehendakari para valorar el sentido de su propuesta", ha insistido.

A su entender, "esas propuestas en nombre del autogobierno y la soberanía tienen que debatirse principalmente en el Parlamento Vasco", que es el que "detenta la legitimidad democrática de Euskadi". Para ello, ha añadido, se cuenta con una Ponencia de Autogobierno, que en toda la legislatura "no se ha convocado ni una sola vez" porque los partidos que sustentan el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, "no han tenido ningún interés en ponerla en marcha".

En este marco, ha planteado que las propuestas del lehendakari "son más bien fuegos de artificio que una propuesta real, con contenido real".

Aunque no se sabe "cuánto tiempo queda exactamente de legislatura", ha advertido de que "la fecha tope es junio" y el Parlamento tiene "todo su calendario a tope" y, en cualquier caso, cree que "no va a ser posible" abordar un asunto de estas características porque no sólo no existe "el tiempo", sino porque tampoco "voluntad política de hacer operar esta ponencia".

INVESTIDURA DE NÚÑEZ FEIJÓO

En otro orden de cosas, se ha referido al debate de investidura que se inicia este martes en el Congreso y ha señalado que "todos" saben "desde el principio" que Alberto Núñez Feijóo "no tenía los votos suficientes" para ser investido presidente, por lo que el debate que se inicia este martes en el Congreso "va a ser un poco un espectáculo en el que cada uno va a poder plantear cuáles son sus posiciones", aunque "se han expresado también en otros ámbitos".

Por este motivo, ha lamentado que "va a ser un poquito bastante pérdida de tiempo y bastante circo". Asimismo, ha advertido de que "quien se siente en la presidencia del gobierno de España tiene una influencia directa también en Euskadi" porque, según ha apuntado, "ya sabemos qué es lo que está proponiendo el Partido Popular, coaligado con Vox", en distintas comunidades.

Además, ha añadido que, en materia de autogobierno, "no está precisamente mirando a una ampliación de la soberanía o de la autonomía o de las direcciones autónomas, sino que va más bien en detrimento de las mismas".