Gorrotxategi dice a Sumar que "nada va a ser posible con quien quiera dividir a la izquierda en Euskadi"

Dice que será "difícil entenderse" si no reconocen que "ya existe un espacio compartido que representa a la izquierda plurinacional"



DURANGO (BIZKAIA), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata a Lehendakari por Podemos en las primarias del partido y portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha instado a la "responsabilidad" para construir "una candidatura útil", y ha advertido a Sumar de que "nada va a ser posible con quien quiera dividir a la izquierda en Euskadi". Además, ha avisado de que será "difícil entenderse" si no reconocen que "ya existe un espacio compartido que representa a la izquierda plurinacional".

En un acto celebrado en Durango (Bizkaia) para presentar la candidatura 'Elkarrekin Bai' a las primarias de Podemos al Parlamento Vasco, que ella encabeza, Gorrotxategi ha aludido y valorado la labor desarrollada por Elkarrekin Podemos IU en la Cámara vasca durante los últimos cuatro años, en los que el grupo "ha conseguido grandes cosas".

"Encabezo esta candidatura con la ilusión que me aporta la experiencia de estos cuatro años y la magnitud del reto que representan", ha señalado.

Gorrotxategi ha destacado la existencia de "un nuevo ciclo político en Euskadi" y el hecho de que las próximas elecciones "pueden ser decisivas para lograr una Euskadi mejor". En este punto, ha destacado asuntos como la falta de "justicia social en Euskadi" con unos servicios públicos que "se pagan fundamentalmente a través de las rentas de trabajo", la pérdida de un 7% del tejido industrial en una década, la reducción en un 5% del poder adquisitivo, las "dificultades del Gobierno para articular políticas frente al cambio climático" o el "deterioro de los servicios públicos, en especial de Osakidetza".

Tras defender el trabajo de su "espacio político", se ha referido al PSE-EE, que "lleva décadas apuntalando las políticas neoliberales de la derecha del PNV a cambio de su cuota de poder en las diferentes

instituciones". "Y que, a pesar de los discursos que puedan hacer en

campaña, ya os aseguro que no van a dejar de hacerlo", ha añadido.

EH BILDU

Por otro lado, ha destacado a "una EH Bildu que nos habla de cambio de ciclo, que promete una transformación", y que, sin embargo, "dejó claro ayer mismo que su socio, con quien se aviene a gobernar, es con el PNV", del que "ahora dicen que es progresista". "Lo dije y lo repito: eso no es un cambio de ciclo, eso no es un cambio de gobierno, es un reajuste de la hegemonía existente", ha criticado.

Según ha advertido, "si en estos momentos existe otra relación de fuerzas entre los partidos políticos vascos que permite un cambio, es el momento de transformar Euskadi". "Porque Euskadi se merece otro gobierno, no un simple maquillaje de lo mismo que hemos tenido hasta ahora", ha indicado.

Miren Gorrotxategi ha advertido de que a Elkarrekin Bai no le interesa que haya "un cambio en la correlación de fuerzas para

perpetuar la misma hegemonía política en Euskadi". "Nosotras hemos venido para transformar la realidad y las condiciones de vida concretas de la gente. Y si no estamos fuertes, si nuestro espacio político no está fuerte, no os quepa duda: vamos a tener

PNV para otros 40 años más", ha dicho.

Por ello, la candidata ha llamado a la "responsabilidad". "Estamos ante una responsabilidad histórica y el momento exige, a pesar de todo, que seamos capaces de construir una alternativa real, una

candidatura útil para la sociedad que sea capaz de dar una patada en el tablero político vasco", ha añadido.

"DIFÍCIL ENTENDERSE"

Según ha puntualizado, la "responsabilidad" no corresponde solo a Podemos, sino que "es compartida". En este punto ha dicho que si "otros partidos" no son "lo suficientemente responsables para reconocer que aquí ya existe un espacio compartido entre diferentes y una realidad política que representa a esa izquierda plurinacional" y "que esa fuerza es capaz de cambiar las cosas, tal y como ha demostrado por su trabajo realizado", va a ser "difícil entendernos".

"Si alguien quiere unir fuerzas bienvenido sea, pero nada va a ser posible con quien quiera dividir a la izquierda en Euskadi", ha advertido Gorrotxategi.

Por ello, ha reiterado el llamamiento a las responsabilidad de todos, "no solo nosotras". Gorrotxategi ha dicho que tiene clara "cuál es la tarea de esta candidatura, sea cual sea la fórmula que resulte: trabajar por un cambio en Euskadi" que lleve a una "justicia social" y para que "la democracia llegue hasta el último de los rincones". "Hay algo que no firmo: seguir con el PNV otros 40 años", ha señalado.

La candidata ha asegurado que "el momento histórico exige responsabilidad" porque "a posibilidad y la esperanza que

tenemos encima de la mesa ahora mismo es superior a la problemática del contexto en el que nos encontramos". "Responsabilidad para encontrar la mejor fórmula para que cumplamos con esa función. Yo

lo tengo claro: sea cual sea esta fórmula, mirar a este objetivo", ha concluido.

Durante la presentación de la candidatura Elkarrekin Bai, Miren Gorrotxategi ha estado arropada por integrantes de su candidatura. Al acto han asistido cargos orgánicos e institucionales del partido, entre ellos su secretaria general, Pilar Garrido, y militantes de la formación.