La gripe se adelanta un mes en Bizkaia y se triplican los contagiados respecto al pasado año

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gripe se ha adelantado un mes en Bizkaia, alcanzándose cifras de contagios que habitualmente llegan a mediados de noviembre, y se han más que triplicado los contagiados respecto al pasado año por estas mismas fechas, según ha informado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez.

En unas declaraciones ofrecidas en Vitoria, Martínez ha explicado que a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica se ha detectado que, especialmente en Bizkaia, se está produciendo un adelantamiento en la gripe. Los casos que están viendo se adelantan cuatro semanas en Bizkaia, pero no en Gipuzkoa ni en Álava.

De esta forma, los casos detectados en Bizkaia multiplican por tres o por cuatro a los correspondiente a las mismas fechas del pasado año, que prácticamente corresponderían a la última semana de noviembre de 2024.

"Hay más casos y más ingresos, especialmente lo que hemos detectado a través de la OSI Galdakao, OSI Bilbao y está habiendo también en la OSI Uribe Kosta", ha relatado.

A la vista de estos datos, ha animado a participar en la campaña de vacunación, y a partir del viernes, en concreto en Bizkaia, además de los puntos habituales de vacunación, se ampliará para facilitar la vacunación al máximo número de personal posible en el pabellón de La Casilla, en Bilbao, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, abierta a todos los ciudadanos, simplemente yendo al punto de vacunación.

Con ello, se pretender adelantar la campaña de vacunación para responder al adelanto que ha habido en la propia diseminación de la gripe, sin perjuicio de que la gente también pueda apuntarse a través de sus centros de salud con la página web o el teléfono.

Según ha señalado, en otro sitios como Japón la gripe se está comportando de forma parecida, con más ingresos y está llegando antes que el año pasado y que el año anterior.

Tras señalar que este aumento de contagios es fundamentalmente de gripe, ya que en los casos de covid "no se están viendo repuntes importantes", ha explicado que la campaña de vacunación del covid sigue con los mismos criterios, por encima de 75 años, porque "no es tan estacional como lo es la gripe".

"Hemos decidido que la mejor forma de favorecer la vacunación es facilitarla, abrirla a toda la población y que esa población libremente decida para protegerse ellos mismos y proteger a los demás. Es cierto y quiero recalcar que la vacuna es el mejor medio para prevenir. Se ha demostrado que disminuye los ingresos, disminuye la mortalidad", ha manifestado, para recodar que "está haciendo buen tiempo" y que, "probablemente cuando empiece mal tiempo, puede haber un incremento mayor".