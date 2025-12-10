Un grupo de 78 jóvenes partirá en enero a su destino laboral en el extranjero con becas de internacionalización BEINT

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en el acto anual de entrega de diplomas de las becas BEINT de internacionalización. - IREKIA

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78 jóvenes partirán en enero a su destino laboral en el extranjero gracias a las becas de internacionalización BEINT del Gobierno Vasco, destinadas a formar y proporcionar experiencia laboral en el extranjero a jóvenes menores de 30 años.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha presidido este miércoles el acto anual de entrega de diplomas de las becas BEINT de internacionalización, que en su 38 edición ha reunido en el Bizkaia Aretoa de la EHU, en Bilbao a un total de 78 jóvenes menores de 30 años y sus familias, una vez que han completado las etapas del itinerario formativo del programa.

Durante el acto, el consejero ha resaltado la importancia de fortalecer la red internacional de Euskadi y de "exportar 78 nuevos embajadores trabajando para dar a conocer la industria vasca en el mundo y contribuir a su internacionalización".

"Llevaréis la marca Euskadi-Basque Country a más de 40 países. Vuestra labor contribuirá a consolidar la reputación internacional de nuestra industria, una reputación construida en el tiempo y que es un valor intangible que abre puertas en organismos internacionales, en delegaciones y en proyectos industriales de primer nivel", ha destacado.

Jauregi ha asegurado a los jóvenes que tienen "una muy buena oportunidad por delante para consolidar una experiencia profesional de alto nivel y muy necesaria en este contexto global". "Sois nuestros embajadores. Con las raíces en Euskadi es momento de extender vuestras alas por todo el mundo. Sois ejemplo de compromiso con la industria, la internacionalización y la creación de bienestar en nuestro País. Be Basque and Be International", ha añadido el consejero.

Las becas BEINT buscan que jóvenes titulados universitarios del País Vasco adquieran experiencia profesional y formativa en el ámbito de la internacionalización. El acto ha servido también para destacar la labor de las entidades colaboradoras.

Desde su inicio las becas Beint han formado a cerca de 2.200 personas jóvenes. Durante el primer trimestre de 2026 se abrirá una nueva convocatoria destinada a formar y proporcionar experiencia laboral en el extranjero a jóvenes menores de 30 años.

Atraer y desarrollar nuevo talento a la industria es una de las prioridades del Plan de Industria Euskadi 2030 dentro de su Eje estratégico "Mejor Industria". En este caso, se une evidentemente a la prioridad de consolidar la internacionalización de nuestras empresas en mercados estratégicos, dentro del Eje "Más Industria", según ha destacado la Consejería deIndustria, Transición Energética y Sostenibilidad.

Junto a Jauregi, han estado presentes en el acto de entrega de las becas BEINT, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta; la directora de Basque Trade & Investment, Nagore Bonilla; y la directora de Innovación y Transferencia de la EHU, Nagore Tellado.

También han asistido la vicerrectora del campus de San Sebastián y Relaciones Institucionales de la Universidad de Deusto, Maria Jose Aranguren Querejeta; el vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudios de Postgrado de la Universidad de Deusto, Felix Arrieta; y el decano de la Facultad de Empresariales de MondragónUnibertsitatea, Lander Beloki.

ITINERARIO FORMATIVO Y PRÁCTICO

Impulsado por Basque Trade & Investment (BasqueTrade) del Grupo SPRI, BEINT cumple 39 años ofreciendo un itinerario formativo de dos años que combina formación académica y experiencia práctica.

El programa comienza con cuatro meses de formación universitaria en colaboración con la EHU, la Universidad de Deusto y Mondragón Unibertsitatea, donde las personas participantes adquieren conocimientos en comercio exterior, negociación internacional y técnicas de venta.

Tras esta etapa, realizan doce meses de prácticas en organismos especializados en internacionalización, que incluyen la Red Exterior del Gobierno Vasco, las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el extranjero y otras entidades del sector.

Finalmente, completan el itinerario con ocho meses de estancia profesional en empresas implantadas en el exterior, organismos multilaterales u otras entidades vinculadas a la internacionalización, consolidando así la experiencia adquirida.

Cada año, alrededor de un centenar de jóvenes participan en el proceso de selección para optar a estas becas, que exigen titulación universitaria, nivel B2 de inglés, empadronamiento en Euskadi y no haber participado previamente en programas similares con prácticas prolongadas en el extranjero.

Gracias al itinerario completo dividido en tres fases, las personas participantes adquieren competencias profesionales y experiencia internacional que facilitan su incorporación al mercado laboral en áreas vinculadas a la actividad internacional de empresas y entidades vascas.

Tras casi cuatro décadas, BEINT mantiene índices de empleabilidad prácticamente plenos. Bajo el lema "Be international", el programa continúa formando perfiles especializados en internacionalización y contribuyendo a satisfacer las necesidades de las empresas vascas con actividad en el exterior.