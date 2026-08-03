Guardia Municipal de San Sebastián y Ertzaintza intensificarán su presencia en calle durante la Aste Nagusia

Reunión entre el Ayuntamiento donostiarra y la Ertzaintza. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Municipal de San Sebastián y la Ertzaintza intensificarán su presencia en calle para "reforzar la seguridad" durante la Aste Nagusia donostiarra, que comienza este sábado con el tradicional 'Artillero' y el Cañonazo.

En un comunicado, desde el Consistorio donostiarra han explicado que ambos cuerpos policiales mantuvieron la pasada semana la reunión de la Comisión de Coordinación de Seguridad de San Sebastián, en la que se trabajó y acordó el dispositivo de seguridad de cara a la próxima Semana Grande.

"La presencia de agentes en la calle, tanto de patrullas uniformadas como de paisano, será un año más la principal baza dirigida a prevenir y garantizar la seguridad durante las fiestas", han explicado desde el Consistorio. Así, "cerca de 200 agentes velarán a lo largo de la semana por la seguridad tanto de los eventos como de los recorridos a casa tras los mismos, principalmente durante la noche".

Como es habitual durante los días previos a la Semana Grande, la Comisión de Coordinación ha repasado el operativo especial previsto para la Aste Nagusia donostiarra en el que Ertzaintza y Guardia Municipal "intensificarán su presencia, sobre todo, en las zonas con mayor afluencia de personas en la ciudad con patrullas conjuntas, como viene siendo habitual en los últimos años".

Los eventos más multitudinarios tendrán "un tratamiento específico, sin descuidar los itinerarios más concurridos y los barrios periféricos donde no se concentra la actividad festiva". Ambas policías pondrán "especial atención en la prevención de los delitos más habituales como son los pequeños hurtos o los relacionados con conductas derivadas del consumo de alcohol y drogas".

Asimismo, incidirán en "la prevención de agresiones y abusos de carácter sexista reforzando la vigilancia nocturna para ofrecer una mayor protección a la ciudadanía en el retorno a casa tras disfrutar de las actividades festivas". "Todas estas medidas se irán modulando a lo largo de la semana en función de las necesidades", han señalado desde el Ayuntamiento.

RECOMENDACIONES

Además de las medidas de vigilancia, los cuerpos de seguridad comparten una serie de recomendaciones de carácter preventivo en zonas más concurridas, donde se suele dar mayor concentración de delitos. Entre las recomendaciones para una Aste Nagusia segura se encuentran "tratar de evitar llevar objetos de valor de manera visible, hacer un consumo de alcohol responsable, nunca conducir tras la ingesta de bebidas alcohólicas, o priorizar siempre el transporte público, también por cuestiones de movilidad".

El concejal de Seguridad Ciudadana, Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de San Sebastián, Martín Ibabe, ha destacado además que Guardia Municipal y Ertzaintza "estarán presentes en las calles con el objetivo de ayudar a la ciudadanía, y estarán especialmente atentos a la seguridad, pero además cualquier persona que lo necesite puede acudir tanto a las y los agentes, como a los puntos de seguridad habituales o al 112".