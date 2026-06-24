Güeñes (Bizkaia) alcanza 43,9 grados centígrados, Iurreta 43,3 grados y Zizurkil 42,4 grados

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Sodupe-Cadagua, ubicada en el municipio vizcaíno de Güeñes, ha alcanzado la temperatura más alta de Euskadi a las cuatro de la tarde de este miércoles con 43,9 grados, mientras en Iurreta se han anotado 43,3 grados y en Zizurkil 42,4 grados.

Según ha informado Euskalmet, en cuanto a las capitales vascas, Bilbao ha llegado a los 41,1 ºC, San Sebastián ha marcado 40 ºC y Vitoria-Gasteiz se ha quedado en 38,3 ºC.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene activada hasta las 20.00 horas la alarma roja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en la zona costera, los 41 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición, y los 40 ºC en el eje del Ebro.

Asimismo, está activada la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava debido a las altas temperaturas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha.