Gutun Zuria Bilbao reflexionará sobre la traducción como una forma de estar en el mundo y modificarlo

El Festival Internacional de las Letras se celebrará el 28, 29, 30 y 31 de marzo y el 1 y 2 de abril

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, celebrará del 28 de marzo al 2 de abril una nueva edición de Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras, que, en esta edición reflexionará sobre la traducción como "una forma de estar en el mundo y modificarlo".

Bajo el título 'Itzuliz usu mundua / Todo mundo es traducción / Lost and Found in Translation', inspirado en el ensayo "Itzuliz usu begiak" del escritor Anjel Lertxundi, Gutun Zuria Bilbao 2022 mira a un mundo "en constante traducción: de experiencias, de culturas, de territorios artísticos, de géneros, de lenguas y lenguajes, de identidades, de cuerpos", han explicado desde Azkuna Zentroa, para añadir que "no solo, por tanto, mira a la traducción como un fenómeno literario, sino como una forma de estar en el mundo para cambiarlo".

El Festival programa más de una treintena de propuestas que abren debates y reflexiones en torno a la palabra para abordar, desde ámbitos como la filosofía o la historia, cuestiones como los vínculos entre culturas y sensibilidades; el papel de las lenguas maternas; la relación entre traducción y escritura; los límites de los géneros literarios; los puentes entres orillas del Atlántico; o el papel de los traductores.

CONVERSACIONES EN EL AUDITORIO

Por las tardes habrá, cada día, doble sesión de conversaciones en el Auditorio. El programa se inaugurará el lunes 28 de marzo a las 19.00 horas, con la conversación entre el músico y escritor Santiago Auserón y el periodista Iñaki Esteban en una sesión titulada "Escribir el sonido".

El martes 29 de marzo a las 17.30 horas, bajo el título "Padre, Patria, Patriarcado", las creadoras Cristina Morales, Uxue Alberdi, y Elaine Vilar Madruga, junto a María Mur, directora de la productora artística Consonni, abordarán estos tres conceptos.

A las 19.00 horas, en la conversación "Colonialismos mutantes" participarán Gabriela Wiener y Bibiana Candia, acompañadas del ensayista, crítico y comisario cubano Iván de la Nuez.

El miércoles 30 de marzo y bajo el título "Fantasmas en el libro: Pensar la traducción", Marian Ochoa de Eribe, Javier Calvo y Koro Navarro, junto con el escritor e investigador Beñat Sarasola, reflexionarán sobre la capacidad de la traducción de servir de puente entre diferentes culturas, formas y literaturas.

A las 19.00 horas, en el encuentro "El viaje circular: regreso a la lengua materna", se propone a Theodor Kallifatides, Bashkim Shehu y Jhumpa Lahiri compartir sobre las maneras de regresar a la lengua materna después de "contaminarse y contaminar otros mundos hasta conseguir una escritura con la gramática del futuro". Lo harán en conversación moderada por Iñaki Esteban.

Además, el jueves 31 de marzo, los encuentros del Auditorio comenzarán de nuevo a las 17.30 horas con Elvira Dyangani Ose, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), y Tania Adam Safura, fundadora de Ràdio Àfrica Magazine, junto con June Fernández, periodista y fundadora de la revista Pikara Magazine. Las tres autoras se aproximarán a "una crítica de la desigualdad a partir de proyectos donde asumen su origen sin reparos y su presente sin sublimaciones", han explicado desde el centro cultural.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, Miren Agur Meabe y Eduardo Moga hablarán sobre las dos ocupaciones literarias, la creativa y la traductora, en especial sobre el género de la poesía en la sesión titulada "Escritura y traducción: frunces, puntadas, pliegues".

Carlota Gurt y Alejandro Simón, junto al arquitecto Vicente Monroy, participarán el viernes 1 de abril a las 17.30 horas, en la conversación titulada "Paisajes inmensos, viajes internos".

Después, a las 19.00 horas, Edurne Portela y Laura Fernández con Aloma Rodríguez protagonizarán el encuentro titulado "Un desvío americano, dos novelas trasatlánticas".

Los encuentros en el Auditorio finalizarán el sábado 2 de abril. A las 12:00 tendrá lugar el encuentro "Itzultzaile Berriak" y a las 17:30 horas y bajo el título "Autoitzulpena: bi eskuz idaztea", los escritores Unai Elorriaga, Xuan Bello, y la escritora Yolanda Castaño tratarán de responder diversas cuestiones en torno a la creación, la traducción, la autotraducción y la relación entre lenguas. Conducirá el coloquio la traductora, escritora y editora Garazi Arrula, autora de una tesis doctoral sobre el tema.

El programa de conversaciones se cerrará a las siete con un encuentro entre el escritor Kirmen Uribe y la escritora y periodista Sara Mesa, bajo el título "Géneros literarios fluidos: de la ficción a la no ficción".

GUTUN ZURIA CON JÓVENES

La programación arrancará todas las mañanas con el encuentro de escolares con las nuevas formas narrativas, la literatura o el cómic con Uxue Alberdi, Higinia Garay, Marine des Mazery y Jimmy Beaulieu, de la Residencia Internacional del Cómic y el escritor Kirmen Uribe.

Además, este año, en Gutun Zuria Bilbao las presentaciones editoriales tienen lugar en Z Espazioa, la plaza pública del Festival. En el programa destacan publicaciones producidas por Azkuna Zentroa, que recogen y amplían el trabajo artístico de creadores como de Oscar Gómez Mata como artistas asociado a Azkuna Zentroa.

Z Espazioa será también el escenario de Poemátika, el spoken word que cerrará cada día el Festival, una propuesta escénica contemporánea, desarrollada en colaboración con Fundación Industrias Creativas, Last Tour y Spoken Word Bilbao, en la que artistas, performers y algunos de los poetas orales más importantes del Estado construirán diversos espectáculos de poesía escénica alejada de los formatos tradicionales.

GUTUN ZURIA ON LINE

Gutun Zuria Bilbao 2022 es presencial y virtual, se produce en directo y también en diferido, a través de autoras y autores que abren debate, dejan testimonio y proponen reflexiones en cápsulas pregrabadas o en los podcast de Gutun Zuria Irratia, la radio del Festival que enciende el piloto rojo de "on air" por las tardes en el Atrio.

Por su parte, DendAZ, la tienda de Azkuna Zentroa, se convertirá en la librería del Festival y el espacio de referencia para el encuentro en torno a la producción editorial.

La traducción, la comunicación y la exploración entre distintos lenguajes y formatos son también la base de las actividades que se desarrollan en la Mediateka BBK durante y después del Festival.

POZ POP, LA BIBLIOTECA MÓVIL

Gutun Zuria Bilbao tendrá lugar dentro y fuera de la Alhóndiga. Así, Poz pop, la biblioteca móvil de Gutun Zuria Bilbao se instalará cada día en espacio diferente de la ciudad proponiendo una "carta blanca" para explorar las páginas de los libros e interactuar con otros elementos visuales que conforman la escenografía.

Por otro lado, la artista multidisciplinar Alicia Martín (Madrid 1964) creará para Gutun Zuria Bilbao la pieza audiovisual "Transferencia". Esta producción de Azkuna Zentroa se conforma a partir de volúmenes procedentes del expurgo de la Mediateka BBK y se enmarca en el enfoque de traducción, entendida como translación y transferencia, que atraviesa todo el Festival este año.

LA WEB DEL FESTIVAL

Gutun Zuria Bilbao cuenta en esta edición con un site específico con toda la información del Festival, el programa de cada día, las biografías de los participantes y el calendario de actividades.

Además, desde esta página se podrá reservar espacio para presentar proyectos en el marco de Z Espazioa, los testimonios recogidos en cápsulas audiovisuales o seguir por streaming los directos que se realicen durante esa semana.