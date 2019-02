La Habitación Roja presentará su disco 'Memoria' en Bilbao y San Sebastián los días 1 y 2 de marzo

Publicado 19/02/2019 18:44:07 CET

SAN SEBASTIÁN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Habitación Roja actuará el próximo día 1 de marzo en la sala Stage Live de Bilbao y el día 2 en Dabadaba de San Sebastián para presentar su último disco 'Memoria', un álbum producido por Paco Loco (Nacho Vegas, Australian Blonde, Mikel Erentxun).

El trabajo de la banda ha sido mezclado por John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr, Kurt Vile, etc.), masterizado por Greg Calbi (Lennon, Bowie, Reed, Ramones) y con arreglos de cuerda de Chris Carmichael (Josh Rouse, Steve Earle, Taylor Swift). 'Memoria' ha sido finalista al premio 'Ruido' que concede cada año la Asociación de Periodistas Musicales de España, y candidato a siete Premios de la Música Independiente.

Además, el grupo valenciano de pop-rock indie ha sido noticia por el reciente estreno del documental 'In the middle of Norway' sobre la doble vida de su 'frontman' Jorge Martí. A raíz de su éxito, el cantante ha recibido de manos de la ministra de Cultura el premio especial de Enfermería en Desarrollo, por la visibilidad dada a su profesión.