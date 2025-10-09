La Hacienda alavesa envía al Eustat la información fiscal de 2024 para el Índice de Precios de Referencia

VITORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral alavesa ha enviado este jueves al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, la información fiscal de 2024 necesaria para que esta elabore el Índice de Precios de Referencia de las viviendas.

La finalidad de este cálculo es ofrecer un rango de valores de precios de alquiler como referencia para la fijación de la renta en los nuevos contratos en las áreas declaradas como zona de mercado residencial tensionado.

La institución foral ha recordado, a través de un comunicado, que ya remitió al Eustat los datos tributarios correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 entre finales de junio y principios de julio.

La información remitida este jueves es la referida a las personas declarantes con deducción por arrendamiento de vivienda habitual, arrendatarios; las personas declarantes con rendimientos de capital inmobiliario por alquiler de vivienda habitual; arrendadores y las viviendas arrendadas asociadas a declarantes con rendimientos de capital inmobiliario por alquiler de vivienda (referencia catastral de la vivienda arrendada e importe total del arrendamiento).

A partir de este momento --según ha destacado la Diputación-- "el Instituto Vasco de Estadística es la entidad responsable de la elaboración del cálculo del índice de precios de referencia".