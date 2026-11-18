El certamen tiene como objetivo contribuir al bienestar físico y psicosocial de las personas trabajadoras - PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Haizea Wec Fundición e Industrias Técnicas de la Espuma han resultado ganadores de la edición 2026 de los 'Premios Empresa Saludable' de Álava. El certamen, organizado por SEA, tiene como objetivo contribuir al bienestar físico y psicosocial de las personas trabajadoras, para lo que reconoce a aquellas organizaciones que destacan por su compromiso con la salud de sus plantillas y la creación de entornos laborales saludables.

Según ha informado la organización en un comunicado, en la categoría de Pymes (menos de 100 trabajadores) el galardón ha recaído en Industrias Técnicas de la Espuma, en la que se ha valorado que sus iniciativas han contribuido a "una reducción sostenida del absentismo, una elevada participación en los programas de salud, el aumento del compromiso de la plantilla, y el fortalecimiento de una cultura preventiva integrada en los valores de la organización".

En la categoría de Grandes Empresas (más de 100 trabajadores), el premio ha sido para Haizea Wec Fundición, por un innovador proyecto con el que se pretende "transformar la cultura de seguridad y salud laboral a través de una metodología que combina arte dramático inmersivo, psicología clínica y tecnología de inteligencia artificial".

Esta nueva edición de los Premios Empresa Saludable ha contado con el patrocinio del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y Osalan, así como con la colaboración de IMQ.