Hereu dice que hay que esperar a la decisión de Tubos Reunidos pero intentarán "ayudar proactivamente" a la compañía

El ministro de Industria, Jordi Hereu, antes de iniciarse el Congreso Nacional de Industria en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que hay que esperar a que Tubos Reunidos comunique sus decisiones en torno al ERE que tiene previsto aplicar en las plantas de Amurrio y Trapagaran pero ha indicado que intentarán ayudar "proactivamente" a mantener su capacidad productiva.

Jordi Hereu ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde participará en el Congreso Nacional de Industria que se celebra este miércoles y jueves en la capital vizcaína y que, en su primera jornada, contará con la presencia del Rey Felipe VI.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, tras ser cuestionado por la situación de Tubos Reunidos, que el 9 de febrero comunicará a los comités de empresa el ERE previsto, el ministro ha manifestado que, en un contexto de crecimiento industrial, hay empresas y sectores que sufren "crisis industriales" y cuentan con "personas y metodologías" para abordar estos procesos.

Según ha indicado, el Ministerio de Industria y Turismo, que tiene un comisionado para la reindustrialización, lo que hace, en estos casos, es "sentarse con las empresas", junto con los gobiernos autónomicos para abordar esta situaciónes. Hereu ha precisado que, en primer lugar, intentan defender la capacidad productiva industrial de las compañías, y, si no es posible, buscar alternativas industriales para mantener esa capacidad.

En el caso de Tubos Reunidos, ha afirmado que tienen que estar "a la espera de cualés son las decisiones que toma la empresa para abordar proactivamente la necesaria defensa de la capacidad productiva y del empleo" de la compañía. "Y, por tanto, esto es lo que tendremos que hacer: sentarnos a trabajar conjuntamente", ha manifestado.

Jordi Hereu ha destacado que Tubos Reunidos es uno de los ejemplos de la existencia de "nuevos retos en la política comercial, la nueva geopolítica y los aranceles". En este sentido, ha asegurado que es evidente que en empresas exportadoras de productos que son esenciales, "viven momentos de dificultad".

TRABAJAR CON LAS EMPRESAS

"Queremos estar con estas empresas, trabajar con ellas para minimizar los efectos negativos y para impulsar las oportunidades que tengamos, ya bien sea para diversificar mercados", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que, en el caso de empresas que dependían "mucho del mercado norteamericano", sería bueno "poder sacar todas las oportunidades de la apertura de Europa a nuevos mercados" y ha citado los recientes acuerdos con países de Mercosur o la India o la posibilidad de diversificar hacia otros mercados y también diversificar productos. Ha añadido que ponen a disposición de las empresas los instrumentos de apoyo financiero "para ayudar a estos procesos de transformación".

Cuestionado por el hecho de que parte de la deuda de Tubos Reunidos es con SEPI y si estarían abiertos a una posible refinanciación o buscar otra fórmula de apoyo, el ministro ha insistido en que, desde el Ministerio "estarán para intentar ayudar proactivamente al mantenimiento de la capacidad productiva".

"En estos momentos yo no puedo concretar nada más. Ya históricamente, hace unos años, ya se hizo un apoyo importante", ha recordado el ministro en referencia al rescate de SEPI en 2021.

También ha reiterado su idea de que, además de apoyo financiero, es importante apoyar a las empresas en la diversificación y en la transfomación industrial. Por último, no ha querido desvelar si hay tenido ya algún contacto con Tubos Reunidos y ha insistido en que tienen que esperar a ver cuál es la comunicación de la empresa a los sindicatos, en relación al ERE previsto. "Y entonces yo creo que proactivamente, de acuerdo con el gobierno vasco, nos pondremos a trabajar", ha concluido.