Herida una mujer de 54 años en un accidente laboral en Iurreta (Bizkaia)

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida este jueves en un accidente laboral ocurrido en el polígono industrial Arriandi de Iurreta (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

A las dos menos veinte de esta tarde, los servicios de emergencia han recibido una comunicación de un siniestro en el que una trabajadora tendría un brazo atrapado por una máquina. Dotaciones de bomberos se han desplazado al lugar por si fuera necesario liberarla, así como sanitarios y Ertzaintza.

Finalmente, la operaria ha sido llevada por una ambulancia al hospital de Galdakao para ser atendida de sus lesiones.