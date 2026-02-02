Heridas dos personas en un accidente entre cuatro vehículos en la A-15, en Andoain, con 3 kilómetros de retenciones

SAN SEBASTIÁN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta tarde en un accidente entre cuatro vehículos, --un turismo, dos furgonetas y un camión--, registrado en la A-15 a la altura de la localidad guipuzcoana de Andoain, sentido Vitoria-Gasteiz, que ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 160 de la A-15 en Andoain (Gipuzkoa), sentido Pamplona, hacia las tres y siete minutos de la tarde.

El accidente ha obligado a cortar el carril izquierdo y hacia las cinco de la tarde se registran tres kilómetros de retenciones en este punto.