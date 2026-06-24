Heridas dos personas por una explosión de gas en un local de hostelería en Leioa (Bizkaia)

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una explosión de gas registrada a primera hora de este miércoles es un local de hostelería de Leioa (Bizkaia) ha provocado heridas al cocinero del establecimiento y a otra persona y ambos han sido trasladados al Hospital de Cruces. Además, han resultado afectados cinco vehículos aparcados en la zona y los vecinos del inmueble han sido desalojados, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La explosión se ha registrado sobre las 7.05 de esta mañana en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Iparragirre. El cocinero del local ha sufrido quemaduras en la cabeza y un brazo y otra persona ajena al local también ha resultado herida, por lo que ambos han sido evacuados al Hospital de Cruces, en Barakaldo.

La deflagración ha generado daños en la fachada del edificio donde se ubica el local de hostelería y también en cinco vehículos estacionados en el lugar. Asimismo, se han desalojado a los vecinos y los técnicos del Ayuntamiento de Leioa están valorando la situación.